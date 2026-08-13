Más de 12 mil estudiantes siguen fuera del proceso para presentar examen de control de la UNAM

Más del 20 por ciento de los aspirantes contemplados para presentar el examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aún se encuentran fuera del proceso, al no haber descargado hasta este jueves sus citas para presentarse en la prueba en alguna de las 4 sedes que esta institución habilitó.

Para la presentación del examen presencial con el que esta casa de estudios definirá quienes entrarán a sus aulas el próximo ciclo escolar, luego de que los resultados atípicamente elevados que surgieron con la prueba en línea hicieran sospechar sobre trampas, la UNAM contempló a 58 mil 783 aspirantes.

Al corte de este jueves, la cifra de personas que sí descargaron su cita para aplicar la prueba se ubicó en 46 mil 83, es decir que 12 mil 700, equivalentes al 21.6 por ciento, no han realizado su proceso.

La presentación de este examen inició a las 17:00 horas del miércoles en el estado de Guanajuato, donde continuó la aplicación durante tres turnos más este jueves, día en el que además también arrancó en la sede habilitada en el estado de Oaxaca.

En León, Guanajuato, y Oaxaca, Oaxaca, inició con puntualidad la aplicación del Examen de Control Presencial. Hoy, en León, las y los aspirantes que descargaron cita aplicarán su evaluación en tres turnos: 9, 13 y 17 h.

Oaxaca también recibe en tres turnos a las y los aspirantes… pic.twitter.com/4PsAahUpLH — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

Allí estuvo el rector Leonardo Lomelí, quien recorrió la sede mientras los aspirantes respondian los 120 reactivos. En el lugar, aseguró que con este examen se brindan certezas sobre las capacidades de quienes conformarán futuras generaciones de profesionales formados por la UNAM.

“Dar certidumbre, no solamente a las y los estudiantes y a sus familias, sino a la nación, de que ingresarán quienes cuentan con el suficiente conocimiento para poder, en su momento, llevar a cabo no solo esta prueba, sino su formación como futuros profesionales”, declaró.

Asimismo, aseguró que con esto se evitará a futuro que haya más acciones que afecten la equidad en el acceso a la educación por medio de prácticas que pongan en ventaja a algunos frente a otros aspirantes.

“Precisamente con lo que estamos haciendo, a través del examen de control es dar certidumbre de que la Universidad cuando detecta alguna anomalía la corrige y la atiende a través de todas las investigaciones que se están realizando, esa es la forma adecuada de resolver este tipo de problemas, entendiendo qué fue lo que pasó, corrigiendo y explicando a su debido tiempo todo aquello que se hizo para poder atender esta problemática”, sostuvo.

Lomelí Vanegas insistió en exhortar a que las familias y los estudiantes no acepten ningún tipo de ayuda y que apuesten por la confianza en sus capacidades.

Respecto a las quejas por fallas en el registro y atención a los aspirantes, aseguró que la Universidad dará respuesta a cada uno de los casos, los cuales serán sometidos a evaluación conforme a las evidencias con las que se cuente.

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MSL