Godoy llama a cerrar filas contra el crimen: nadie por encima del Estado

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, llamó a las fiscalías del país a reforzar el frente común contra la delincuencia y advirtió que las instituciones del Estado deben imponerse ante cualquier amenaza criminal. “Nada ni nadie puede estar por encima del Estado mexicano y sus instituciones”, sostuvo durante la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), en Nayarit.

Ante representantes de procuración de justicia de las 32 entidades, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) planteó mantener una coordinación estrecha entre autoridades federales y locales para combatir la delincuencia, la impunidad y la corrupción, además de fortalecer la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.

Como resultado de esa coordinación, Godoy informó que el Gabinete Federal de Seguridad ha detenido a 63 mil personas por delitos de alto impacto, asegurado 32 mil armas de fuego y decomisado 518 toneladas de droga.

Además, reportó la destrucción de dos mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración. Godoy atribuyó estos resultados al trabajo conjunto entre dependencias federales y fiscalías estatales, cuya participación consideró central para la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de la actual administración.

“Ustedes, señoras y señores fiscales, su confianza, compromiso y trabajo, han sido y seguirán siendo determinantes para el éxito de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 y de los objetivos, que, en congruencia con dicha Estrategia, trazamos en el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029”, afirmó.

Con las y los fiscales de todo el país, acudí a Nayarit para la LIV Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Hoy abordamos temas clave como la protección a defensores de derechos humanos, la desaparición de personas, el avance del Banco Nacional de Datos Forenses y la… pic.twitter.com/C5YbZ1tdKj — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) August 13, 2026

Frente a representantes de las instituciones responsables de investigar delitos en las 32 entidades, la fiscal planteó mantener una línea común entre autoridades locales y federales para combatir la delincuencia, la impunidad y la corrupción, bajo el marco de la legislación mexicana.

“La construcción de la paz a la que aspiramos requiere que continuemos trabajando en sinergia desde la procuración de justicia. Unidos somos más fuertes y seguiremos demostrando que nada ni nadie puede estar por encima del Estado mexicano y sus instituciones”, sostuvo.

Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, pidió a quienes ocupan responsabilidades públicas no retroceder ante las acciones de grupos criminales y fortalecer las capacidades de inteligencia para anticipar delitos.

“Es necesario hacer a un lado el temor, México nos necesita a todos y a todos, tenemos que mostrar particular valentía, tenemos que poner una agudeza muy particular en los sistemas de inteligencia”, expresó el mandatario estatal.

Por su parte, la fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, señaló que el encuentro incluyó entre sus asuntos prioritarios las desapariciones, la extorsión, los feminicidios y la protección de los derechos humanos.

Heredia Verdugo expuso que las fiscalías enfrentan de manera cotidiana investigaciones relacionadas con privaciones de la vida, robos, delitos sexuales y violencia familiar, además de casos vinculados con organizaciones criminales.

“Es una obligación de todos esforzarnos en mejores prácticas en las investigaciones, aprender, como recién lo hemos acordado de las prácticas de nuestros homólogos y aplicarlas conjuntamente para lograr un verdadero estado derecho”, declaró.

Representantes de las fiscalías del país, titulares de áreas especializadas de la FGR y autoridades federales participaron en la asamblea, entre ellas Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Maia Campbell, representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

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MSL