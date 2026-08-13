Sheinbaum y Sección 22 de la CNTE acuerdan reunión con Segob, SEP y Salomón Jara

El Gobierno de México, con la Presidenta Claudia Sheinbaum, se reunió este jueves 13 de agosto de 2026 con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para dar seguimiento a compromisos clave en educación y justicia social en la entidad. Ambos acordaron una próxima reunión el 2 de septiembre con las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, junto con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

El encuentro confirmó una inversión superior a los 6 mil 300 millones de pesos. La Beca Rita Cetina ahora cubre universalmente a 197 mil 983 estudiantes de secundaria y se extiende a 372 mil 436 alumnos de primaria para útiles y uniformes. A estos apoyos se suman la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, beneficiando a miles de estudiantes de nivel medio superior y superior.

La Presidenta Sheinbaum autorizó la entrega de uniformes adicionales para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en Oaxaca. La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que desde el 1 de septiembre entrarán en vigor la regularización de horas, recategorizaciones y nuevas plazas para maestros en todos los niveles de Educación Básica, buscando mejorar sus condiciones laborales.

Para optimizar la infraestructura escolar, ya se entregó mobiliario y equipo de cómputo a más de 23 mil escuelas. Se establecerá una mesa de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para asegurar que todas las escuelas de Oaxaca cuenten con servicio eléctrico, un paso fundamental para la educación.

La Presidenta Sheinbaum reiteró su compromiso de “mejorar las condiciones de las maestras y maestros y garantizar el derecho a la educación de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del estado de Oaxaca”. Paralelamente, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó sobre avances en la atención de casos relacionados con personas privadas de la libertad, reparación integral del daño y reconocimiento de víctimas.

Se fortalecerá la coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para agilizar expedientes y se mantendrá una mesa permanente de seguimiento con la Sección 22 y las víctimas.

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JVR