Sin acuerdos, reunión de la CNTE con la Presidenta

LUEGO DE CASI cuatro horas de reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y otras autoridades federales, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se retiró sin haber alcanzado nuevos acuerdos, pero sí con el compromiso del gobierno a que se concretarán los ya establecidos a partir de septiembre.

A las 11:00 horas de este jueves, la mandataria recibió al magisterio oaxaqueño en Palacio Nacional, en cuyo exterior se mantuvo más de medio centenar de docentes que acudieron a acompañar la mesa de diálogo.

Pasadas las 15:00 horas, salió la comitiva representante, encabezada por su dirigente, Yenny Aracely Pérez Martínez, quien aclaró que en esta reunión no hubo nuevos acuerdos, sino que se ratificaron las respuestas que las autoridades se habían comprometido dar a las demandas planteadas durante las mesas tripartitas instaladas luego del último plantón y huelga nacional en julio pasado.

📌 Tras cuatro horas de reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, la Sección 22 de la CNTE se retiró sin nuevos acuerdos, pero con el compromiso de cumplir los previamente establecidos a partir de septiembre.



🗣️ La dirigente Yenny Aracely Pérez advirtió que, si no se cumplen… pic.twitter.com/JGJDJpTLZF — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 13, 2026

Con reserva a la postura que adoptará la Asamblea Estatal cuando se le haga saber los resultados de la reunión, la líder seccional advirtió que se dejó dicho que en caso de incumplimiento, la Coordinadora se volverá a levantar en protesta como lo ha hecho en otros momentos.

“Como lo dijimos, es que nosotros vamos, ir a nuestra asamblea estatal, vamos a informar en cuanto convoquemos y, a partir de ahí, si los acuerdos que aquí sean, incluso son acuerdos anteriores, pero los que aquí se ratifican, precisamente, vamos a determinar que, en dado tiempo que no se no se cumplan esos plazos, pues vamos a tener que accionar como lo hemos hecho en otras ocasiones”, declaró.

La sección subrayó que no levantará el dedo del renglón respecto a la demanda para que los trabajadores tengan garantías de una pensión digna.

“Se retomaron los mismos puntos, no hubo puntos nuevos. Lo que sí es importante también mencionar es que, como Sección 22, seguimos manifestando el derecho a la jubilación digna de todos los trabajadores del país y lo hemos dejado como posicionamiento político y que vamos a seguir manifestándonos por una jubilación para todos los trabajadores”, sostuvo.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, ratificó que entre los acuerdos se encuentra la ampliación de plazas, servicios educativos.

En la mesa de diálogo se les expuso un balance para demostrar que se ha avanzado en varios de los puntos comprometidos.

Como parte de esto, comentó que la inversión total en becas para esta entidad es por encima de los seis mil millones de pesos, a lo cual se suma otro “logro” del magisterio, para que la Federación se encargue de los uniformes para preescolar, primaria y secundaria.

También se confirmó que la ampliación de plazas y otras ‘mejoras’ a los servicios educativos, en beneficio de las plazas docentes, se verán a partir del inicio del próximo ciclo escolar.

“Esto es recategorizaciones, horas adicionales, nuevas plazas que van a entrar en vigor a partir del 1º de septiembre. Con el ciclo con el ciclo escolar vienen estas nuevas movimientos que permite ampliar y garantizar el servicio educativo en todos los rincones del estado”, declaró.

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MSL