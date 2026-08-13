Ricardo Monreal llama a frenar confrontación en el Congreso

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados pidió a legisladores asumir una conducta que permita recuperar la confianza en la política y evitar que el debate derive en insultos, odio y enfrentamientos.

A unas semanas del inicio de un nuevo periodo legislativo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, llamó a los legisladores de todas las fuerzas políticas a moderar el tono de la confrontación y privilegiar el diálogo, el respeto y la tolerancia.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el morenista sostuvo que México atraviesa un proceso de transformación y enfrenta una etapa compleja, marcada también por enfrentamientos entre actores políticos, por lo que consideró necesario recuperar las formas y dignificar el ejercicio legislativo.

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“México merece una política a la altura de su gente. Mientras preparamos la agenda para la próxima plenaria, refrendamos nuestro compromiso con el respeto, la tolerancia y el diálogo. La confrontación no construye; el entendimiento sí. Honremos la política”, escribió.

México merece una política a la altura de su gente. Mientras preparamos la agenda para la próxima plenaria, refrendamos nuestro compromiso con el respeto, la tolerancia y el diálogo. La confrontación no construye; el entendimiento sí. Honremos la política. pic.twitter.com/Rp01Y6r9vk — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 13, 2026

En un mensaje dirigido a sus compañeros de legislatura, Monreal reconoció que las discusiones en el Congreso pueden elevarse de tono debido a las diferencias políticas, aunque advirtió que la confrontación permanente puede terminar por deteriorar la percepción ciudadana sobre el trabajo de los legisladores.

“México está en un proceso de transformación y vivimos etapas complejas, difíciles, incluso de enfrentamientos entre pares”, señaló.

El coordinador morenista sostuvo que, aunque el incremento de las pasiones durante los debates parlamentarios no es algo nuevo, los legisladores deben hacer un esfuerzo para evitar que las diferencias políticas se conviertan en insultos, odio o confrontaciones personales.

Por ello, adelantó que buscará exhortar a diputadas y diputados para que asuman una conducta que permita recuperar el respeto hacia la actividad política.

“Vamos a exhortar a todos los legisladores, a todas las legisladoras, para que asumamos una conducta de la que México se sienta orgulloso y que se honre la política”, afirmó.

Monreal advirtió que la pérdida de confianza en la actividad política puede abrir paso a escenarios de mayor irracionalidad y confrontación social.

“Porque si nosotros nos alejamos del quehacer político inicia la irracionalidad del caos, la confrontación, el insulto, el odio, el pleito. Y eso no lo quiere México”, sostuvo.

Ante este escenario, planteó la necesidad de cuidar las formas y recuperar el diálogo como una herramienta fundamental para procesar las diferencias dentro del Congreso.

El llamado ocurre mientras las distintas bancadas preparan sus agendas legislativas y sus reuniones plenarias de cara al inicio de la nueva etapa de trabajos parlamentarios.

El morenista insistió en que la responsabilidad de recuperar la confianza en las instituciones también recae en quienes forman parte de ellas.

“Sin los políticos la degradamos, si los políticos la trivializamos entonces no estamos cumpliendo con nuestra tarea”, señaló.

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LMCT