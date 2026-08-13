Ivonne Ortega propone licencias de luto, de hasta 10 días, con sueldo íntegro

Reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado

La iniciativa de Movimiento Ciudadano busca establecer en la ley permisos laborales por fallecimiento de familiares, pérdidas gestacionales y muerte fetal, además de evitar que los trabajadores enfrenten trámites durante los primeros días de duelo.

Ante la falta de reglas claras para garantizar permisos laborales por fallecimiento de familiares, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, propuso establecer en la legislación federal licencias de luto de hasta 10 días hábiles, con goce íntegro de sueldo y sin requisitos que dificulten su acceso.

La iniciativa plantea reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para reconocer de manera expresa el derecho de las personas trabajadoras a ausentarse de sus labores ante la pérdida de un ser querido, sin poner en riesgo su empleo o sus ingresos durante los primeros días del duelo.

La propuesta establece 10 días hábiles de licencia por el fallecimiento de hijas o hijos, así como en casos de pérdida gestacional o muerte fetal. El mismo periodo aplicaría ante la muerte de la persona cónyuge, concubina, concubinario o con quien exista una sociedad de convivencia.

Para otros familiares, la iniciativa contempla cinco días hábiles por la muerte de madre, padre, hermanas, hermanos, abuelas, abuelos, nietas o nietos. También incluye el fallecimiento de la madre o padre de la pareja, así como de una persona sobre la que el trabajador ejerza patria potestad, tutela, guarda o custodia.

El proyecto también considera que el proceso funerario puede implicar traslados fuera del lugar de residencia, por lo que propone ampliar la licencia cuando sea necesario viajar.

En estos casos, se sumarían dos días hábiles cuando el desplazamiento sea a otra entidad federativa y tres días adicionales cuando sea necesario trasladarse al extranjero, ya sea para asistir a las exequias o realizar trámites indispensables relacionados con el fallecimiento.

La propuesta busca que las personas no tengan que enfrentar, además del impacto emocional y familiar de una pérdida, la presión de regresar inmediatamente a sus actividades laborales o asumir gastos derivados de ausencias que actualmente pueden quedar sujetas a reglas internas.

Uno de los cambios planteados por Ortega Pacheco consiste en flexibilizar la acreditación del fallecimiento.

De aprobarse la reforma, documentos como el acta o certificado de defunción, constancias médicas o documentos equivalentes, así como las pruebas necesarias para acreditar el vínculo familiar, podrían presentarse hasta 30 días naturales después de la reincorporación laboral.

Con ello, la iniciativa pretende evitar que durante los primeros días posteriores a la pérdida las personas tengan que concentrarse en reunir documentos y realizar trámites administrativos para justificar su ausencia.

Ortega Pacheco argumentó que el Estado no puede eliminar el dolor provocado por la muerte de un ser querido, pero sí puede evitar que las propias normas laborales conviertan ese momento en una carga adicional.

“Una licencia de luto con sueldo íntegro permite atender actos indispensables, acompañar a la familia y enfrentar los primeros días sin poner en riesgo el ingreso o el empleo”, señaló.

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FGR