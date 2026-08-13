Sheinbaum: cada partido decidirá si candidatos deben renunciar a cargos públicos

Cada partido decidirá si pide o no que quienes aspiren a una candidatura y ocupen un cargo público, renuncien a éste para continuar con el proceso de definición de sus abanderados, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A inicios de este mes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, planteó a la dirigencia nacional del partido guinda que no se condicione las candidaturas a que sus cuadros políticos abandonen los puestos que ocupen, en caso de pertenecer al servicio público.

La mandataria comentó que no le corresponde a ella dictar las decisiones que deben de tomar las bancadas, ya que al respecto lo único que le toca es enviar iniciativas para que el Poder Legislativo analice si se aprueban o no.

“Bueno, ya le corresponde a cada partido político decidir qué reglas pone para las candidaturas de su partido… No le voy a decir a los diputados que tienen que hacer, ¿verdad? Yo envío propuestas legislativas y las aprueban, no, no las aprueban”, dijo.

Ricardo Monreal, durante una conferencia de prensa. ı Foto: Captura de video

Al respecto de esta propuesta por parte de Ricardo Monreal, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes señaló en una conferencia de prensa que, debido a la etapa en la que se encuentra el proceso interno para las elecciones del 2027, no será necesario que las y los legisladores soliciten licencia para participar en las actividades partidistas.

“Por el tiempo en el que estamos en este momento, no será necesario que pidan licencia para participar en las coordinaciones. Ya en el proceso electoral será otro tema”, sostuvo.

No obstante, la dirigente morenista, reconoció que, cuando inicien las campañas constitucionales, lo más conveniente será que quienes busquen un cargo de elección popular se separen temporalmente de sus funciones, a fin de concentrarse en el trabajo territorial y respetar las disposiciones legales.

Además, en aquella conferencia de prensa, confirmó que las y los diputados federales que aspiren a participar en el proceso electoral de 2027 podrán buscar la reelección, ya que la legislación vigente todavía lo permite, aunque aclaró que la eliminación de esta figura entrará en vigor hasta 2030.

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LMCT