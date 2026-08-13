CSP destaca récord histórico de 51.1 millones de viajeros extranjeros en primer semestre del 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, de enero a junio de 2026, se registró récord histórico en viajeros internacionales con 51.1 millones que llegaron a México, lo que representa 7.7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

“Entre enero y junio de 2026, comparado con enero y junio de 2025, 7.7 por ciento más de viajeros internacionales, gran dato”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Recordó que el objetivo es que México entre en el top 5 de destinos turísticos en el mundo, por lo que hizo un llamado a turistas internacionales a visitar el país, sus playas y sus culturas.

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“Vengan a México, país maravilloso, extraordinario. Somos el país más amigable del mundo, reconocido el año pasado, vengan a México, está de moda”, agregó.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que el indicador de 51.1 millones de viajeros internacionales son parte de los cinco récords históricos registrados en el primer semestre del año, que incluye la llegada de 24.5 millones de turistas, es decir, 4.6 por ciento más que en 2025 y una derrama económica de 18 mil 781 millones de dólares (mdd). Además, se registraron 6.6 millones de cruceristas, es decir, 15.2 por ciento más que en enero-junio de 2025, quienes gastaron 575 mdd, lo que representó un incremento de 18.7 por ciento.

Informó que además se registraron 93.9 millones de pasajeros nacionales e internacionales en los aeropuertos nacionales, destacando: Colombia con 31.5 por ciento, Brasil con 19.3 por ciento, Japón con 17.1 por ciento más, Canadá con 7.6 por ciento, Suiza con 6 por ciento, Australia con 3.8 por ciento y Corea del Sur con 3.5 por ciento.

Mientras que en turismo nacional 53.6 millones de mexicanas y mexicanos viajaron y llegaron a un cuarto de hotel, lo que representa 733 mil turistas más que en 2025; asimismo el Tren Maya tuvo 56 mil 763 pasajeros internacionales, 35.7 por ciento más que el año anterior.

Resaltó que junio de 2026 también registra récords históricos con 8.2 millones de viajeros internacionales, 2.1 por ciento más que junio de 2025; 4.1 millones de turistas internacionales, una derrama económica de 2 mil 913 mdd, 843 mil 417 cruceristas con un gasto de 73.4 mdd, 30 por ciento más que en 2025.

México presente en Ferias Internacionales

Rodríguez Zamora, informó que México estará presente en ferias turísticas internacionales: en París, Francia; Tokio, Japón; Buenos Aires, Argentina; Rimini, Italia; Las Vegas, EUA; Londres, Reino Unido y Barcelona, España. Además, se realizarán caravanas de turistas en Vancouver, Canadá; Phoenix, Los Ángeles, Houston y Dallas, EUA, para ofertar los destinos turísticos en México.

Además, como resultado del esfuerzo del Gobierno de México y el sector privado, México será sede por cinco años consecutivos del ITB que por primera vez llega a América, la edición de este año se realizará del 10 al 12 de noviembre del 2026, contará con la participación de 5 mil personas, más de 300 compradores internacionales, tendrá un pabellón con la presencia de los 32 estados de la república.

Respecto al Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026, informó que se llevará a cabo del 26 al 29 de noviembre en Tampico, Tamaulipas, para comercializar más de 280 experiencias en pueblos mágicos y comunitarios.

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FGR