Gobierno de CSP rompe nuevo récord turístico en primer semestre de 2026

Para el primer semestre de este año, México rompió de nueva cuenta sus marcas históricas en turismo, al rebasar los indicadores de viajeros y turistas internacionales, así como la derrama económica que estos dejaron a su paso por el país.

En el balance expuesto por la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbuam, se mostró que entre enero y junio se registró la llegada de 51.1 millones de viajeros internacionales, es decir, personas que no pernoctan en el país. Esto representó un incremento de 7.7 por ciento respecto al año pasado.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Contrario a la tendencia turística a la baja que se registra alrededor del Mundo y la subida de la inflación a escala global, México recibió 24.5 millones de personas, 4.6 por ciento más que en 2025. Además, en la balanza económica se encontró que la derrama fue de 18 millones 780 mil dólares, lo que habla de un 0.5 por ciento más.

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En cuanto a los cruceristas, los números también fueron positivos, ya que se recibió a 6.6 millones, es decir un 15.2 por ciento más, lo cual se acompañó de un gasto de 575 millones de dólares.

El análisis al flujo de pasajeros mostró que hubo 93.9 millones de pasajeros en los 10 aeropuertos.

Acotó que se ha observado una disminución en el mercado turístico estadounidense, el cual enfrenta complicaciones financieras.

Entre los países con más visitantes destaca un incremento Colombia 31 por ciento más, Brasil 20 por ciento; Japón, 18 por ciento; Suiza, seis por ciento; Australia, 3.8 por ciento.

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FGR