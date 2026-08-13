EU reanuda actividades de inspectores de aguacate en Michoacán tras suspensión por amenaza

El Gobierno de Estados Unidos informó que reanudará todas sus actividades en Michoacán este 13 de agosto, tras suspensión por amenaza a inspectores de aguacate.

“La Cooperación entre los Estados Unidos y México da Resultados: Reanudación Total de las Actividades del Gobierno de los EE.UU. UU. en Michoacán”, se lee en un X de la Embajada de Estados Unidos en México.

La Cooperación entre los Estados Unidos y México da Resultados: Reanudación Total de las Actividades del Gobierno de los EE. UU. en Michoacánhttps://t.co/pX2CQMDJYr pic.twitter.com/i2Xa58f3fG — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 13, 2026

La semana pasada el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ordenó el resguardo preventivo e inmediato de todos sus oficiales regulatorios para salvaguardar su integridad física ante una “amenaza contra sus intereses”, lo que originó la suspensión de todas las actividades que operan en la entidad.

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Michoacán es el principal exportador de aguacates hacia Estados Unidos, su mercado más importante, al que se destina cerca del 90 por ciento de las exportaciones mexicanas de este producto.

Los inspectores estadounidenses forman parte de los mecanismos de control bilaterales que permiten mantener abierto el comercio agrícola entre ambos países.

Ronald Johnson reconoce al Gabinete de Seguridad

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció al Gabinete de Seguridad por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total “de manera eficiente”.

“Reconozco al Gobierno de México, particularmente a su Gabinete de Seguridad, por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente. Continuaremos monitoreando las condiciones de seguridad y ajustando nuestras operaciones según corresponda.

“Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán” declaró.

El diplomático estadounidense mencionó que este es otro “resultado tangible” de la cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la mandataria Claudia Sheinbaum.

Aseguró que al trabajar juntos México y Estados Unidos, se protege a la gente, la producción de alimentos, cadenas de suministro y “el comercio legítimo que beneficia a productores y consumidores de nuestros países”.

“Este resultado envía un mensaje claro: cuando los Estados Unidos y México trabajan juntos, logramos resultados que fortalecen la seguridad y la prosperidad de nuestras naciones”, expresó.

Sader destaca diálogo y trabajo con EU

La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, subrayó que lo establecido por estados Unidos se consiguió con diálogo y trabajo que coordinaron autoridades de ambos países.

“Gracias a las mesas de diálogo y al trabajo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos, productoras y productores, hoy, 13 de agosto, se reanuda de manera total la inspección y exportación de aguacate en Michoacán”, escribió en redes sociales, en donde además externó un agradecimiento al embajador norteamericano, Ronald Johnson.

¡Buenas noticias para el campo michoacano!



Gracias a las mesas de diálogo y al trabajo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos, productoras y productores, hoy, 13 de agosto, se reanuda de manera total la inspección y exportación de aguacate en Michoacán.



Tal como… pic.twitter.com/0f4jHReWbo — Columba López (@columbalopezg) August 13, 2026

🚨#ÚLTIMAHORA | 🥑 El Gobierno de Estados Unidos informó que reanudará sus actividades en Michoacán este 13 de agosto, tras suspensión por amenaza a inspectores de aguacate.https://t.co/DJkcBaHOsE pic.twitter.com/67IoJu8WL2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 13, 2026

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