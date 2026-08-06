EU para compra de aguacate michoacano

EMPACADORAS de Michoacán se mantienen a la expectativa de una solución

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que mantiene comunicación con la embajada de Estados Unidos para reanudar las inspecciones del aguacate, después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ordenó el resguardo preventivo e inmediato de todos sus oficiales regulatorios para salvaguardar su integridad física ante una “amenaza contra sus intereses”, lo que originó la suspensión de todas las actividades que operan en la entidad, a partir de ayer.

La alerta estadounidense no precisó la naturaleza del riesgo, aunque Ramírez Bedolla describió la medida como una acción preventiva para la protección del personal diplomático y la colocó en el contexto de recientes detenciones federales importantes relacionadas con el “combate a la extorsión”.

El Dato: Productores de aguacate se trasladaron a la CDMX para solicitar al Gobierno federal atención a la seguridad y gestionar acciones que permitan restablecer las operaciones.

“Son acciones preventivas que realiza el gobierno de Estados Unidos para salvaguardar a sus empleados”, declaró el mandatario. Según su mensaje, autoridades estatales establecieron contacto con el área de seguridad de la representación diplomática para atender sus inquietudes y recuperar las operaciones.

A escala operativa, la suspensión frenó las labores de los oficiales regulatorios del Departamento de Agricultura estadounidense, responsables de verificar el Plan de Trabajo Operativo (PTO) en los empaques autorizados. Sin esas revisiones, la industria michoacana quedó sin permiso definido para despachar nuevos cargamentos hacia el

mercado norteamericano.

Por ahora, la coordinación de esa dependencia sólo autorizó el procesamiento de la fruta recibida el 4 de agosto con presencia de un inspector. Los establecimientos pueden descargar el producto que ingrese este miércoles, aunque no procesarlo, y carecen de autorización para embarcar con destino a Estados Unidos. Cada empresa deberá resolver si mantiene los cortes durante la jornada.

Ante el freno, integrantes del Consejo Directivo y el director general de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) se trasladaron a la capital del país para celebrar reuniones con las autoridades correspondientes. El organismo indicó que busca reducir las afectaciones a la cadena productiva y prometió informar cualquier cambio a sus asociados.

Ramírez Bedolla agregó que el gobierno estatal trabaja con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, además de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Guardia Civil, ya que, sostuvo, la entidad mantiene una estrategia contra la extorsión con respaldo federal.

Ramírez Bedolla informó que Michoacán enfrenta una interrupción que alcanza a una actividad fundamental para su economía: “La industria del aguacate para nosotros es fundamental, genera más de 200 mil empleos en el estado”.

Como referencia, recordó una situación similar en años anteriores, la cual, aseguró, terminó mediante acuerdos con EU: “Esto lo vamos a solucionar muy pronto, con comunicación y con diálogo lo vamos a lograr”.

En junio de 2024, Estados Unidos interrumpió temporalmente las inspecciones de aguacate y mango en Michoacán por preocupaciones relacionadas con la seguridad de su personal.

Luego, el Departamento de Agricultura comenzó a reincorporar de forma gradual a sus trabajadores en las empacadoras el día 21, después de casi una semana de afectaciones para los envíos de ambos productos.

Tres días después, autoridades mexicanas y estadounidenses acordaron un modelo permanente de protección para los empleados del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal. El mecanismo contempló la coordinación entre los dos gobiernos y acompañamiento de la Policía Auxiliar estatal durante los recorridos, con el propósito de evitar otra suspensión y mantener la certificación de las exportaciones.