Repatrian a 36 mexicanos desde Colombia tras el sismo de 7.4 grados: Relaciones Exteriores

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se repatriaron 36 mexicanos desde Colombia, luego del sismo de 7.4 que azotó ese país.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que una aeronave C-130 Hércules procedente del Aeropuerto de Matecaña, ubicado en la ciudad de Pereira, Colombia, arribó a la base aérea militar de Santa Lucía con 36 connacionales.

“Todas las personas mexicanas repatriadas estuvieron acompañadas por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se encuentran a salvo y en buen estado de salud”, señaló.

La Secretaría de Relaciones Exteriores apuntó que la aeronave fue una de las que llevaron ayuda humanitaria a Colombia.

Asimismo, la Embajada de México en Colombia “continúa desplegando distintas acciones de asistencia consular y contacto permanente con los connacionales que aún se encuentran en territorio colombiano para facilitar su salida del país, a través de la gestión con distintas aerolíneas comerciales, así como el apoyo en la reubicación de quienes se hospedaban en hoteles que sufrieron daños estructurales”.

COMUNICADO CONJUNTO. "Gobierno de México repatría a 36 connacionales afectados por el sismo en Colombia".https://t.co/tB0FX6Zgt6 pic.twitter.com/ZbcPkFSUWN — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 13, 2026

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