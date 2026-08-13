Repatrian a 36 mexicanos desde Colombia tras el sismo de 7.4 grados: Relaciones Exteriores

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se repatriaron 36 mexicanos desde Colombia, luego del sismo de 7.4 que azotó ese país.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que una aeronave C-130 Hércules procedente del Aeropuerto de Matecaña, ubicado en la ciudad de Pereira, Colombia, arribó a la base aérea militar de Santa Lucía con 36 connacionales.
“Todas las personas mexicanas repatriadas estuvieron acompañadas por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se encuentran a salvo y en buen estado de salud”, señaló.
Colombia rechazó ayuda de brigadistas mexicanos, confirma Sheinbaum
La Secretaría de Relaciones Exteriores apuntó que la aeronave fue una de las que llevaron ayuda humanitaria a Colombia.
Asimismo, la Embajada de México en Colombia “continúa desplegando distintas acciones de asistencia consular y contacto permanente con los connacionales que aún se encuentran en territorio colombiano para facilitar su salida del país, a través de la gestión con distintas aerolíneas comerciales, así como el apoyo en la reubicación de quienes se hospedaban en hoteles que sufrieron daños estructurales”.
Te puede interesar
- Escala el choque Alito-Morena: hay capturas y trifulca en el Senado
- Anuncia Sheinbaum aumento en becas tras cosecha histórica
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR