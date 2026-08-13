Colombia suma ya 265 muertos y 3,494 heridos; sólo pide ayuda a 4 países

Una enfermera que trabaja en un hospital frente a un edificio derrumbado, ayuda a limpiar los escombros, ayer.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró ayer emergencia económica tras el sismo de 7.4 ocurrido el lunes. Dijo que con este instrumento crearán un fondo milagro, una entidad que va a canalizar fondos nacionales e internacionales para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas, vías y aeropuertos.

Más temprano, informó sobre el número de personas fallecidas que subió a 265, y también reportó tres mil 494 heridos y 496 desaparecidos. La cifra de personas cuyo paradero se desconoce aumentó “de manera alarmante”, indicó. La búsqueda de quienes podrían permanecer atrapados bajo los escombros se convirtió en la principal prioridad de las autoridades, mientras brigadas se desplazan hacia las zonas más afectadas.

El Dato: Abelardo de la Espriella dijo que se adoptarán medidas para reactivar la economía, estimular la inversión y generar empleo en los territorios golpeados.

“Nuestros esfuerzos principales están concentrados en los desaparecidos”, aseguró De la Espriella, al explicar que su gobierno trabaja en las labores de búsqueda junto con equipos internacionales que comenzaron a llegar al país.

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El presidente también señaló que 25 mil 872 familias resultaron afectadas por el terremoto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico.

Los reportes oficiales han mostrado diferencias desde el lunes. El gobierno central presentó cifras menores a los recuentos elaborados con información de gobernaciones y alcaldías. Mientras el Ejecutivo reportó el miércoles 265 fallecidos, datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señalaron 239 muertos y tres mil 755 heridos. Las autoridades regionales y locales, por su parte, contabilizaron al menos 240 personas fallecidas.

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CIENTOS DE MUNICIPIOS. La emergencia se extendió a buena parte del territorio colombiano. La UNGRD informó que 388 municipios de 14 departamentos registraron daños, aunque otro balance señaló que la cifra alcanzaba 403 municipios afectados. Las zonas con mayores consecuencias se concentran en el centro y suroeste del país.

Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas figuran entre los departamentos más afectados. Cali y Pereira concentran una parte importante de las víctimas, mientras que en otras localidades también se reportaron personas fallecidas.

300 voluntarios de la Cruz Roja ayudan en los rescates

En tanto, el Instituto de Medicina Legal informó que recibió 202 cuerpos relacionados con el terremoto y que 121 fueron identificados para ser entregados a sus familiares. Entre los cuerpos identificados hay cinco menores de edad. Las víctimas proceden de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Los daños materiales también son extensos. Uno de los balances del gobierno contabilizó más de 11 mil viviendas destruidas y otras 53 mil averiadas, además de 140 edificios con afectaciones, más de mil 800 escuelas dañadas, 20 puentes vehiculares, 203 vías, 44 acueductos y cinco aeropuertos.

Otro reporte de la UNGRD contabilizó tres mil 715 viviendas destruidas, 64 edificios colapsados, 111 centros de salud afectados y mil 87 centros educativos con daños.

El Tip: Colombia activará recursos y buscará un crédito de 450 millones de dólares con el Banco Mundial.

Por su parte, el gobierno de Colombia sólo solicitó ayuda de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel. David Tamayo, titular de la UNGRD, explicó que la petición se dirigió a esos países debido a que sus equipos cuentan con certificaciones para realizar labores de búsqueda y rescate. “Sólo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países”.

A su vez, el canciller Omar Bula indicó que Colombia recibió numerosos ofrecimientos de asistencia humanitaria y que algunos vuelos ya comenzaron a llegar. Entre ellos se encuentran aeronaves procedentes de El Salvador y México.

CONTRA EL TIEMPO. La llegada de ayuda internacional ocurre cuando Colombia se acerca al límite de las primeras 72 horas posteriores al terremoto, periodo que los especialistas consideran clave para encontrar personas con vida entre los escombros.

El sismo ocurrió a las 07:34 horas del lunes, por lo que esa ventana de rescate se cumple durante la mañana de este jueves. En Cali, una de las ciudades más afectadas, los equipos se concentran en siete edificios colapsados donde existe posibilidad de encontrar sobrevivientes.

El alcalde Alejandro Eder informó que 85 personas fueron encontradas con vida entre los escombros y que más de 150 continúan desaparecidas en la ciudad. Para facilitar el trabajo de los socorristas, estableció una restricción vehicular que permite circular a los automóviles cuyas placas terminan en número impar.

“Cuando hay un terremoto, las primeras 72 horas son la primera ventana de vida, es cuando más probabilidad tenemos de recuperar víctimas que hayan sobrevivido”, dijo Alejandro Eder, quien pidió aprovechar el tiempo restante con tecnología y perros especializados en localizar personas.

Alrededor de 700 rescatistas colombianos y unos 50 extranjeros trabajan en las zonas críticas. Entre los equipos internacionales se encuentra la brigada mexicana Los Topos, que llegó a Cali ayer después de participar en Venezuela. El Salvador también envió un primer vuelo con ayuda humanitaria a Cali.

El gobierno también declaró tres días de duelo nacional por las víctimas. Durante ese periodo, la bandera de Colombia permanecerá a media asta en edificios públicos y en las misiones diplomáticas del país en el exterior. “Es, sin duda, una tragedia de gran dimensión, pero es cuando nos debemos unir”.

Envían 19.5 toneladas de ayuda a Colombia

| Por Elizabeth Hernández y Yulia Bonilla |

México comenzó el traslado de 19.5 toneladas de asistencia humanitaria a Colombia de un total de 58.5 para las familias colombianas que resultaron afectadas por el sismo registrado el pasado lunes.

Dos aeronaves de la Fuerza Aérea despegaron poco después de las siete de la mañana desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, rumbo a la comunidad de Pereira con 854 despensas, casi un tercio del total.

El Dato: La Embajada de Colombia en México expresó su “profundo” agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum por su liderazgo, solidaridad y compromiso con ese país.

El programa prevé tres operaciones entre el 12 y el 14 de agosto, para movilizar dos mil 562 paquetes con productos no perecederos. En los vuelos iniciales participaron 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional (GN)responsables de acompañar la carga, sin incorporarse a las tareas de búsqueda.

Colombia no solicitó, por ahora, el despliegue de los rescatistas mexicanos preparados para auxiliar tras el terremoto del 10 de agosto, por lo que el puente humanitario entre ambos países quedó concentrado en alimentos y medicamentos. Mientras, 255 especialistas y 20 binomios caninos permanecen en alerta.

La decisión mantiene en tierra al agrupamiento de ayuda humanitaria “Cali”, integrado por personal del Ejército, Fuerza Aérea y GN. David Tamayo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, confirmó que su país recibirá, de momento, equipos de rescate únicamente de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el gobierno de Abelardo de la Espriella envió a México una solicitud con las necesidades específicas de asistencia por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). A partir de ese requerimiento, el apoyo quedó centrado en despensas y medicamentos, así como otros insumos básicos.

La Defensa conserva, además, agua embotellada, herramientas y otros artículos en el Centro Estratégico Militar de Acopio. Ese material, junto con el contingente preparado, podrá movilizarse si Colombia amplía las necesidades de asistencia o solicita la incorporación de nuevos equipos de manera expresa.

La limitación oficial también modificó los planes de agrupaciones civiles mexicanas con experiencia en desastres. Topos Tlatelolco no acudirá de momento a Colombia, después de recibir información de que las autoridades consideran suficiente el número de rescatistas disponibles en esta fase de la emergencia.

Una situación distinta se presenta con Topos Azteca. Integrantes de esa organización ya se encuentran en zonas afectadas y participan en labores de apoyo, pese a que aparentemente no forman parte de los equipos extranjeros autorizados por el Gobierno nacional.

Néstor Morales, periodista colombiano, cuestionó a Héctor Méndez, fundador de Topos Azteca, por llegar a Cali sin coordinación con el gobierno nacional. El rescatista defendió la decisión como una obligación moral ante la emergencia. “Atendemos el llamado del deber”, sostuvo. Explicó que la brigada viajaba de Venezuela a México, pero cambió de ruta al conocer el terremoto porque su prioridad, dijo, es “preservar la vida”, aun por encima de los trámites administrativos.

Además, el equipo infantil de futbol que quedó varado tras el sismo de magnitud 7.4 registrado en Colombia logró regresar a México.

En redes sociales informaron que 18 personas arribaron a Cancún, Quintana Roo, nueve a la Ciudad de México y ocho a Monterrey, Nuevo León.