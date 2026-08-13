Demandan a Trump por monetizar Truth Social

TRUMP MEDIA informó que en el segundo trimestre sus pérdidas aumentaron a 238.1 mdd, pero sus ingresos se duplicaron hasta 1.7 mdd. Truth API cuenta con 10 clientes.

The Intercept y la Freedom of the Press Foundation demandaron ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por vender a suscriptores acceso rápido a sus publicaciones en Truth Social, al considerar que el servicio afecta la libertad de prensa.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Nueva York con apoyo de organizaciones de libertad de prensa y derechos civiles. Busca impedir que el magnate y empleados de la Casa Blanca desarrollen una “trama inconstitucional” para monetizar las publicaciones presidenciales.

Desde el 1 de agosto, Trump Media, matriz de Truth Social, ofrece a clientes institucionales por hasta 100 mil dólares mensuales acceso anticipado a publicaciones de las 10 cuentas más influyentes de la plataforma, incluida la de Trump.

Los demandantes sostienen que el servicio, llamado “Truth API”, viola los derechos de periodistas y del público a acceder en igualdad de condiciones a información oficial, mientras permite al republicano obtener beneficios económicos. La acción también invoca la Quinta Enmienda. Una ONG afirmó que la medida es “corrupta” porque se beneficiaría de información gubernamental.