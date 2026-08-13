Cuba rechaza las acusaciones de nexos criminales

EN LOS ÚLTIMOS meses Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro, adquirió relevancia como referente de los contactos con Estados Unidos, pese a no ocupar un cargo formal

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó de “nueva fabricación calumniosa” y sin “fundamento” el artículo de The New York Times que vincula a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, con una red dedicada al tráfico de personas entre Cuba, México y Estados Unidos.

“No existe vínculo o participación alguna del gobierno cubano en operaciones de tráfico de personas en Centroamérica o México”, afirmó.

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El diario publicó el martes que, según documentos judiciales, Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, usó su influencia en círculos de poder de la isla para proteger una operación de contrabando. Según, facilitaba el ingreso a Cuba de mercancías compradas con tarjetas de crédito robadas a cambio de artículos de lujo como soborno y permitía la libre circulación de delincuentes buscados.

El canciller sostuvo que Cuba sí alertó reiteradamente sobre operaciones de tráfico de cubanos hacia Estados Unidos, cuyo centro coordinador estaba en el sur de Florida.

Precisó que las advertencias ocurrieron en conversaciones bilaterales sobre migración, con participación de altos funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Interna, entre 2022 y 2024. Cuba recomendó investigar los hechos, pero, según el canciller, nunca recibió respuesta.

La red conocida como “Mafia cubana de Quintana Roo” fue investigada por autoridades federales estadounidenses en 2020. El proceso terminó con condenas de varias décadas de prisión para unas 21 personas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el grupo utilizaba embarcaciones robadas en Florida para trasladar clandestinamente a cubanos, incluidos algunos jugadores profesionales de beisbol.

El Times señaló que Rodríguez Castro, de 42 años, fue mencionado ante fiscales por dos integrantes de la organización, quienes lo señalaron como colaborador y facilitador del paso seguro de miembros hacia y desde Cuba. Sin embargo, no está imputado.