Colombia rechazó ayuda de brigadistas mexicanos, confirma Sheinbaum

Los rescatistas mexicanos que se alistaban para auxiliar a Colombia, y que han colaborado con más de 90 países en labores ante desastres naturales, ya no acudieron a brindar apoyo debido a que el gobierno de Abelardo Espriella rechazó que participaran brigadistas no certificados, confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al inicio de su conferencia de prensa, la mandataria federal aclaró que los rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional no viajaron hacia territorio colombiano, como lo informó este miércoles.

“Ayer comenté que a Colombia habían ido los rescatistas, la brigada de rescatistas del Ejército, pero no. Pidieron certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación”, declaró.

Sostuvo que a pesar de esto, el grupo se mantendrá atento para viajar en el momento que se le requiera y recordó que los rescatistas mexicanos han colaborado en labores de ayuda en al menos 98 países.

“Para aclarar que la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas no fue aprobada por el gobierno de Colombia. Está lista para salir en cualquier momento. Bueno, han ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente solidariamente”, dijo.

No obstante, el Gobierno de México mantendrá el envío de apoyo por medio de despensas y otros insumos requeridos por la población colombiana.

“Entonces estamos llevando a través de aviones Hércules despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitan”, dijo.

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FGR