Escala el choque Alito-Morena: hay capturas y trifulca en el Senado

Las presiones contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, escalaron esta semana con el intento de Morena de buscar su desafuero por “traición a la patria”, derivado de las pretensiones del priista de recurrir a Estados Unidos para que intervenga en asuntos político-electorales de México. Al mismo tiempo, en Campeche, el estado que gobernó, la Fiscalía local detuvo a un funcionario ligado a su administración en esa entidad.

El dato: En la más reciente confrontación entre Layda Sansores y Alito, la gobernadora impulsó una reforma para expropiar 4 predios de un fraccionamiento propiedad del senador.

El vocero de los diputados federales del partido guinda, Arturo Ávila, sostuvo que la solicitud de desafuero contra Moreno Cárdenas debe avanzar en la Sección Instructora, donde, afirmó, existen pendientes relacionados con las investigaciones en su contra.

“Mi posición personal, es que claro que debe buscarse el desafuero de Alito Moreno. Sin duda”, declaró.

Ávila Anaya señaló que Moreno enfrenta cinco carpetas de investigación y una solicitud de desafuero relacionada con un presunto daño de al menos 83.5 millones de pesos. También hizo referencia a investigaciones sobre propiedades que, según dijo, tendrían un valor muy superior al declarado por el legislador tricolor.

El morenista rechazó que su partido proteja a Moreno Cárdenas y comentó que corresponde a las fiscalías concluir las investigaciones y solicitar ante un juez de control las acciones que procedan.

“Nosotros no protegemos a presuntos delincuentes”, afirmó.

El portavoz de Morena también cuestionó que el priista haya acudido ante autoridades estadounidenses para solicitar su intervención en asuntos relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE).

A su juicio, esa conducta constituye un señalamiento político de “traición a la patria”, aunque reconoció que no se trata, por ahora, de una acusación penal formal contra el dirigente del PRI. “La justicia de Estados Unidos no tiene jurisdicción en la justicia mexicana”, sostuvo.

Ávila Anaya argumentó que pedir la intervención de una autoridad extranjera en asuntos nacionales vulnera el principio de soberanía y cuestionó que Alito Moreno recurriera a Estados Unidos luego de una resolución del órgano electoral mexicano.“No es un tema de invasión; es un tema de principios, es un tema de amor a México, es un tema de respetar a nuestro país”, expresó.

El diputado morenista consideró que el término debe manejarse con cautela, porque, dijo, él suele utilizar los señalamientos en su contra para presentarse como perseguido político.“Me parece que el señalamiento político contundente es que es un traidor a la patria”, insistió.

Ante las críticas por el tiempo que llevan abiertas las carpetas de investigación contra Moreno Cárdenas, el legislador guinda llamó a las fiscalías a concluir su integración y llevar los casos ante un juez. “Ojalá y, de veras, la fiscalía o las fiscalías que tengan estos señalamientos integren o acaben de integrar la carpeta y soliciten a un juez de control”, dijo.

FRENTE JUDICIAL. Mientras en el Congreso morenistas y priistas libraban una batalla por Alejandro Moreno, en Campeche, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado detuvo a Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de la Unidad de Comunicación Social durante el gobierno de Alito en la entidad, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.

Las investigaciones lo relacionan con un esquema que posiblemente desvió 36 millones de pesos mediante empresas señaladas por facturar operaciones simuladas.Medina Hernández formó parte de la administración que encabezó Moreno Cárdenas en Campeche antes de que éste dejara la gubernatura.

La indagatoria que derivó en su captura apunta a recursos públicos canalizados mediante compañías vinculadas con operaciones que las autoridades consideran simuladas.Apenas, el pasado lunes, las autoridades también detuvieron a Luis Antonio Espinosa Campos, identificado como contador del hermano de Alejandro Moreno. El detenido fundó Mayavisión, televisora que recibió 97 millones de pesos durante el periodo en que el actual dirigente nacional del tricolor encabezó el gobierno campechano.

Por ahora, la autoridad anticorrupción atribuye a Medina Hernández la probable participación en el manejo irregular de fondos millonarios. Su situación jurídica deberá definirse ante el juez que recibió el caso, mientras continúa la investigación sobre el destino de esos recursos y las compañías involucradas.

Alejandro Moreno calificó como una “persecución abierta del Estado mexicano” la detención de Luis Antonio Espinosa y aseguró que que se trata de una “cacería contra los opositores”. Cuestionó al Gobierno federal por permitir “que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, utilice las fiscalías federales y estatales para perseguir a servidores profesionales, contadores, abogados, familiares, colaboradores” cercanos a la oposición.

El dirigente priista describió el estado de Campeche como un “laboratorio de represión y venganza política de Morena” y afirmó que este tipo de operativos buscan “montar espectáculos mediáticos sin sustento jurídico”, a lo que denominó “terrorismo judicial”.

A insultos y empujones, diputados agudizan pleito

| Por Tania Gómez |

LA CONFRONTACIÓN entre el PRI y Morena escaló este miércoles hasta los empujones en el Senado, donde los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI, y Arturo Ávila, de Morena, estuvieron a punto de llegar a los golpes.

El altercado ocurrió en el patio del Federalismo, luego de que Gutiérrez Mancilla encarara a Ávila Anaya para reclamarle por los señalamientos contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, hechos por el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, así como por declaraciones del legislador guinda en una conferencia de prensa horas antes.

7 años y 10 meses ha gobernado Morena el país

La gresca inició justo cuando, de un lado del patio, terminaba la conferencia de prensa del coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, mientras que del otro lado estaba por comenzar otra rueda de prensa de legisladores del PAN, encabezada por el presidente nacional de ese partido, Jorge Romero.

“Eres el vocero del narco, respóndele al pueblo de México”, le reclamó Gutiérrez Mancilla. “Tú respóndele, ¡corruptos!”, contestó Ávila. “¡A ti nadie te pela, eres el cero votos!”, disparó el priista. “Te mandó tu patrón, eres el porro de Alito”, espetó el morenista. “No me mandó nadie, a mí me manda el pueblo”, reviró Gutiérrez Mancilla. Ávila remató: “Yo no soy Noroña, te lo digo”.

ENFRENTAMIENTO entre los legisladores Arturo Ávila y Eduardo Gutiérrez, ayer. ı Foto: Tania Gómez|La Razón

El intercambio subió de tono y Gutiérrez Mancilla persiguió al vocero de los diputados de Morena por el patio central mientras continuaban los reclamos, hasta llegar a insultos, empujones y jaloneos.

En medio del forcejeo quedó el director de orquesta Ricardo Martínez, quien se había acercado al morenista y permaneció todo el tiempo entre ambos legisladores, funcionando como muro de contención para impedir que el altercado terminara en golpes.

Tras el encontronazo, el priista calificó a su contraparte de “narcovocero” y lo señaló como “el principal proveedor de armamento del crimen organizado”.

También añadió que su colega actuaría como “traficante de influencias” y “traficante de armas”, pues habría conseguido contratos gubernamentales gracias a sus relaciones políticas.

El hecho se dio en medio de la disputa entre ambos partidos por los señalamientos contra Alejandro Moreno, y culminó con Ávila retirándose del sitio.

Mier y Rabadán llaman a la civilidad tras pugna

| Por Tania Gómez y Claudia Arellano |

La confrontación entre los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y Arturo Ávila generó una nueva escalada de señalamientos entre Morena y el PRI, así como llamados a la civilidad de los principales liderazgos del Congreso: la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ignacio Mier Velazco.

López Rabadán anunció que hablará con ambos diputados para hacerles un llamado a la civilidad, al respeto y a reconocer el derecho de sus pares a disentir, ya que dijo: “Es muy lamentable que los ciudadanos reciban imágenes como éstas. Los ciudadanos pagan impuestos para recibir resultados”.

El Dato: El conflicto se originó debido a tensiones políticas relacionadas con la propuesta de Morena para iniciar un juicio político contra Alejandro Moreno Cárdenas.

La presidenta de la Cámara de Diputados afirmó que las diferencias políticas deben procesarse mediante el diálogo, incluso cuando exista un desacuerdo profundo: “Yo estoy absolutamente convencida que se necesita prestigiar la política. Y la política se hace hablando, dialogando, incluso cuando puedes estar en total desacuerdo con otra persona”.

López Rabadán también consideró que el episodio es reflejo de la polarización política que atraviesa al país y llamó a detenerla: “Esta polarización extrema nos obliga a pensar que quizá ya es momento de detener esta polarización”.

HIERVE el legislativo ı Foto: Especial

También subrayó que los diputados representan a millones de ciudadanos y que confrontaciones como la ocurrida afectan directamente la imagen del Poder Legislativo: “Los legisladores representamos a millones de personas y, evidentemente, esta escena, estas acciones que ya se han viralizado a lo largo de este día, no prestigian a la política, no prestigian al Congreso”.

Kenia López añadió: “Lo que México necesita es un país evidentemente con Estado de derecho, con leyes que se respeten y con instituciones que sirvan”.

Ignacio Mier, presidente de la Jucopo en el Senado, también cuestionó el comportamiento de los legisladores y consideró que la representación popular no puede convertirse en un espectáculo: “Somos legisladores, tenemos una responsabilidad. Eso de convertir en teatro o en circo esta honrosa representación que tenemos del pueblo de México, es verdaderamente lamentable”.

83.5 millones de pesos es el desvío imputado a Alito Moreno

Además, llamó a los legisladores a conducirse con serenidad y prudencia, independientemente del partido al que pertenezcan: “Valdría la pena tener a la mano un manual de Carreño y mucha serenidad en el momento de actuar como funcionarios públicos, como responsables de la confianza que nos dio el pueblo de México, independientemente del partido”.

El morenista también respondió a las acusaciones de Gutiérrez Mancilla, quien señaló a Morena por presuntamente ser proveedor de armamento para el crimen organizado, y exigió al diputado priista presentar pruebas ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es muy fácil andar de lenguaraz y empacharse cuando tiene uno micrófonos y cámaras enfrente”, afirmó al exigir que “si tiene pruebas, tiene la obligación de presentarlas ante la FGR. Si no, estaría incurriendo en omisión, que es igual de grave”.

Mientras los liderazgos legislativos llamaron a recuperar la civilidad política, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, llevó la confrontación al terreno partidista y acusó al PRI de recurrir a la violencia.

“Condenamos enérgicamente la violencia ejercida por Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI y operador de Alito Moreno, contra el diputado Arturo Ávila”, escribió.

Montiel sostuvo que el PRI busca intimidar a quienes cuestionan a su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas: “El PRI responde con violencia. Anunció que buscarán y encararán a quienes cuestionen a su dirigente o a su partido”.

“La violencia no borrará los expedientes”, dijo, al advertir que el partido que encabeza continuará con sus señalamientos contra Moreno Cárdenas.

La dirigente morenista afirmó que su partido no permitirá que las amenazas condicionen sus posiciones políticas y acusó al PRI de encontrarse “en el basurero de la historia”.

Desde el PRI, el senador Manuel Añorve acusó al oficialismo de pretender silenciar a la oposición y sostuvo que Morena tendría temor ante posibles investigaciones de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Añorve cerró con una frase atribuida a Alejandro Moreno: “Nos quieren callar, pero como dijo Alejandro Moreno, ni muertos nos van a callar”.

Al referirse a la solicitud que hizo Moreno Cárdenas al gobierno estadounidense con la intención de que revise las acciones de tres consejeros del INE bajo la ley Global Magnitsky Human Rights Accountability Act; la senadora morenista, Sasil Dora Luz de León Villard, encaró la actitud “entreguista” de Alejandro Moreno al afirmar que: “No sabíamos que la oposición ya tiene oficina en Washington para ir a entregar la dignidad del país”.

En su red, la legisladora dijo que “México no tiene ni necesita tutores extranjeros”, por lo que defendió que “las decisiones del Estado mexicano le corresponden únicamente a su gobierno democráticamente electo por la gente, no a gobiernos extranjeros ni a tribunales ajenos”.

Asimismo, la morenista fue concluyente al afirmar “¡Exigimos respeto a la soberanía de nuestra patria!”

En el mismo sentido se pronunció el senador morenista, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien consideró que “gobernar e integrar los Poderes de la Unión exige responsabilidad, no show mediático ni entreguismo”.

Así mismo, advirtió que “hoy las presiones no sólo vienen de la política tradicional; operan desde las cloacas del viejo régimen, el dinero y la manipulación informativa para inventar realidades. Pero la soberanía de México le pertenece únicamente a su pueblo”.

Por ello, se pronunció a favor de que “Quienes violan la ley, que la enfrenten como cualquier ciudadano. ¡Basta de engaños y traiciones a la patria!”.