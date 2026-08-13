Marina localiza y rescata a persona que estaba a la deriva a bordo de una embarcación menor

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Región Naval, en funciones de Guardia Costera, informa que ayer, personal naval localizó y proporcionó apoyo a una persona que se encontraba a la deriva, a bordo de una embarcación menor, aproximadamente a 40 millas náuticas (64.3 kilómetros) al sureste del Puerto de Acapulco.

Esta acción se llevó a cabo tras recibir un reporte, a través de la Capitanía de Puerto de Puerto Marqués, sobre una embarcación menor que, en días pasados, había salido del muelle público de la localidad a realizar actividades de pesca, sin haber retornado.

Ante esta situación, personal de este Mando Naval, activó las acciones de búsqueda y localización correspondientes, mediante las cuales se logró ubicar dicha embarcación y a su tripulante, quien fue localizado por el buque ARM Chiapas (PO-165), proporcionándole apoyo médico para después ser trasladado a bordo de una embarcación tipo Defender perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Acapulco, hacia el muelle de la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero.

Derivado de lo anterior, se dio continuidad a la atención de la persona hasta su arribo a tierra, donde fue recibida y atendida por personal del Hospital Naval de Acapulco, quienes realizaron la valoración correspondiente de su estado de salud; tras recibir la atención médica, fue entregado a sus familiares en condiciones estables para incorporarse a su vida cotidiana.

Operación de salvación de la Marina de México. ı Foto: Gobierno de México.

Para atención de emergencias en la mar, la Octava Región Naval pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos: 744 323 33 21 y 744 406 61 67; asimismo, la Secretaría de Marina comparte el siguiente número: 800 MARINA1 (800 627 46 21).

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, reafirma su compromiso de mantener una respuesta permanente y oportuna ante situaciones de emergencia en la mar, mediante acciones de búsqueda, localización, atención y traslado, con el propósito de salvaguardar la vida humana en la mar en beneficio de la población.

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FGR