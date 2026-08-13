Sheinbaum niega ‘tema político’ contra Alito Moreno; denuncias en EU ‘dan risa’, afirma

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que los procesos que esta semana escalaron en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas tuvieran motivos políticos como trasfondo, sino que emanan de investigaciones por la presunta comisión de delitos.

Esta semana, Morena en el Congreso reanudó sus intenciones por desaforar al senador, al que acusan de incurrir en traición a la patria por pedir recurrentemente que Estados Unidos intervenga en asuntos internos del país, así como los señalamientos por supuestos actos de corrupción. Paralelamente, en Campeche fue detenido Carlos Medina, su exdirector de Comunicación Social cuando fue gobernador, por presunta participación en el delito de peculado.

La mandataria comentó que esto es un asunto a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche y negó que tenga que ver con un tema político.

“Le corresponde al Congreso o a la Fiscalía. No, no, no es un tema, digamos, político. En todo caso, si es un tema de un delito, pues ya le corresponde a la fiscalía, al Congreso”, dijo.

Además, criticó que el priista haya viajado a Estados Unidos para pedir que se cancelaran las visas de consejeros electorales del INE, luego de que estos ordenaran al PRI eliminar las publicaciones donde se refería a Morena como un partido con nexos al crimen organizado.

“Se explica por sí solo lo que hace el presidente del PRI. ¿Qué mexicano? Se imagina, es presidente de un partido político. Cuasi en extinción. Pero ¿como presidente de un partido político en México, va y presenta una denuncia en Estados Unidos para pedir que quiten visas? Bueno, hasta hasta da risa. Se explica por sí mismo. Es ya el nivel más bajo de creer en México, ya no cree en México, ni en los mexicanos, la verdad”, dijo.

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FGR