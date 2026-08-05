Octava Región Naval informa vacantes disponibles para ingresar a la Secretaría de Marina

Acapulco, Guerrero.- — La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Región Naval, pone a disposición de los interesados la oferta laboral disponible, con el fin de cubrir vacantes para mujeres y hombres que deseen ingresar como personal activo a las unidades y establecimientos de esta Institución.

Las especialidades médicas que actualmente se requieren son: Traumatología y Ortopedia, Psiquiatría, Pediatría, Oncología Médica, Oftalmología, Neumología, Nefrología, Medicina del Trabajo y Ambiental, Medicina Materno Fetal, Medicina Legal, Medicina Interna, Medicina Familiar, Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Ginecología y Obstetricia, Dermatología, Gastroenterología, Alergología e Inmunología Clínica, Anestesiología y Cirugía General/Laparoscópica Básica.

Las especialidades en enfermería son: Atención de Enfermería al Paciente en Estado Crítico, Maestría en Heridas y Estomas; Enfermería Nefrológica, Infantil, Urgencias, y Quirúrgica/Perioperatoria.

A nivel licenciatura se requieren: Ingenieros en Electrónica y Topógrafos. De igual manera, a nivel técnico profesional: Técnicos Diesel, Histopatólogos y en Construcción.

Cabe mencionar que también se encuentran disponibles vacantes para los siguientes oficios: Infantes de Marina, Torneros, Soldadores, Paileros, Mecánicos Ajustadores, Hojalateros, Fundidores, Frigoríficos, Electricistas, Alumineros, Tapiceros, Peluqueros, Trabajos Submarinos y Máquinas.

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: nacionalidad mexicana por nacimiento, edad máxima de 30 años con bachillerato concluido, 35 años con licenciatura y 40 años con maestría o especialidad (contar con título y cédula profesional); estatura mínima de 1.55 metros en mujeres y 1.63 metros para hombres, IMC (Índice de Masa Corporal) de 18.5 a 24.9; resultar apto en los exámenes médico, clínico y psicométrico; conocimiento del servicio en el que desea desempeñarse, cubrir el perfil de acuerdo a las directivas vigentes para las actividades navales y no contar con antecedentes penales.

Para más información, deberán presentarse en las instalaciones de la Octava Región Naval, ubicadas en avenida Costera Miguel Alemán sin número, colonia Icacos de lunes a viernes, en horario de 07:00 a 09:00 horas, con la siguiente documentación: acta de nacimiento, credencial de elector, RFC, CURP, currículum vitae, precartilla, cartilla o constancia de trámite de liberación del Servicio Militar Nacional (personal masculino) y dos fotografías recientes a color tamaño infantil.

Es importante mencionar que los aspirantes no deben ser desertores de las Fuerzas Armadas ni haber pertenecido a otra dependencia gubernamental federal, estatal o municipal de seguridad pública.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa la oferta laboral vigente en esta Región Naval; cabe destacar que, todos los trámites de reclutamiento, son completamente gratuitos, presenciales y sin intermediarios para los interesados que participen en este proceso de selección.

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FGR