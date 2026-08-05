Refugios en México fortalecen atención a víctimas de trata

Encuentro Nacional reúne a refugios, albergues y casas de medio camino en atención a víctimas de trata de personas

México refuerza la red de apoyo para víctimas de trata de personas. Refugios y autoridades se unieron en un encuentro nacional para mejorar la atención integral y la restitución de derechos de quienes han sobrevivido a este delito. La iniciativa busca fortalecer la coordinación entre sociedad civil y gobierno, garantizando un acompañamiento más efectivo y digno.

La Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas convocó el evento en Segob. Este organismo, dirigido por el subsecretario Arturo Medina Padilla, define la política de Estado contra el delito.

Organizaciones civiles como Fundación Libera México, Pozo de Vida, Anthus, Por la Superación de la Mujer y Casa Alianza se reunieron con representantes del SNDIF, Secretaría de las Mujeres, SRE y FEVIMTRA-FGR.

Paola Tolsá, cofundadora de Fundación Libera México, enfatizó la trascendencia del encuentro. Afirmó que “solo con coordinación efectiva entre sociedad civil e instituciones de gobierno es posible ofrecer atención integral que permita la recuperación y restitución plena de derechos de las víctimas”. Destacó que estos espacios fortalecen la colaboración para una atención más oportuna y digna.

Así se llevó a cabo el evento que busca reforzar la red de apoyo para víctimas de trata y dar un acompañamiento más efectivo y digno ı Foto: Cortesía

Durante las mesas de trabajo, se abordaron temas cruciales como el intercambio de buenas prácticas en la atención médica, jurídica, pedagógica y psicológica. La Fiscal Especial Haydée Vargas Sánchez de FEVIMTRA-FGR moderó esta discusión.

Otra mesa se centró en los principales retos que enfrentan los refugios, albergues y casas de medio camino en su operación diaria. Juan Manuel Fiesco Martínez, Director General de Regulación de Centros de Asistencia Social del SNDIF, guio este diálogo, buscando soluciones a los desafíos operativos.

Por la tarde, un conversatorio, impulsado por la Comisión Intersecretarial y Daniela López Trujano, destacó la salud mental como pilar fundamental en la recuperación y restitución de derechos de las víctimas, clave para su reintegración.

El encuentro se enmarcó en la conmemoración del Día Internacional contra la Trata de Personas, fecha clave para visibilizar este grave delito y redoblar esfuerzos para su erradicación.

La maestra Claudia Galindo de la Rosa, Directora General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de Segob, clausuró el evento, reafirmando el compromiso institucional.

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