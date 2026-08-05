Embajada de EU anuncia suspensión de actividades en Michoacán por ‘riesgo de seguridad’

El gobierno estadounidense ordenó detener las actividades de su personal en la entidad ante una amenaza contra intereses de ese país, ante esta situación, la exportación de aguacate de Michoacán hacia Estados Unidos quedó suspendida de manera temporal.

La medida afecta directamente las labores de inspección fitosanitaria que permiten la salida del producto hacia el mercado estadounidense.

La Embajada de Estados Unidos en México informó que, debido a un riesgo de seguridad, las operaciones del personal estadounidense en Michoacán fueron suspendidas a partir del 5 de agosto.

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Entre las actividades afectadas se encuentran las realizadas por inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cuya presencia es indispensable para autorizar los embarques de aguacate destinados a la exportación, lo que provocó la paralización temporal de los envíos.

🇺🇲🥑Estados Unidos suspende temporalmente las exportaciones de aguacate desde Michoacán debido a una amenaza contra su personal.



Esta medida paraliza temporalmente la labor de los inspectores del USDA y frena los envíos al mercado norteamericano. pic.twitter.com/LoCam11sse — Azucena Uresti (@azucenau) August 5, 2026

APEAM se pronuncia al respecto

Al respecto de esta suspensión la Asociación Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), se pronunció en un comunicado en el que explicaron que tras a ver recibido la alerta de seguridad integrantes del Consejo Directivo y el Director General de la asociación se trasladarán a la Ciudad de México para sostener reuniones con las autoridades correspondientes.

Además, informaron que se mantiene una comunicación permanente con miembros de la USDA, quienes a su vez explicaron que se autorizará únicamente el procesamiento del aguacate que fue recibido el martes 4 de agosto.

“En cuanto a la fruta que se reciba o descargue durante el día de hoy, podrá ser descargada, pero no procesada, operando bajo un esquema similar al aplicado los días domingo. De igual forma, no se autoriza el embarque de fruta con destino a exportación, por lo que cada empaque deberá evaluar y tomar las decisiones operativas que considere pertinentes respecto a la realización de cortes durante esta jornada”, se lee en el comunicado.

La asociación aseguró que continuarán dando seguimiento a la situación, por lo que cualquier actualización será informada de forma inmediata a sus miembros.

Comunicado de la Asociación Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México ı Foto: Facebook APEAM

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LMCT