‘Esto es el inicio, vamos por ellos; incluye a narcopolíticos’: Terry Cole, director de DEA, sobre acciones contra CJNG

Operaciones de la Administración de Control de Drogas​ de Estados Unidos.

Todd Blanche, fiscal interino de Estados Unidos, anunció medidas de aplicación de la ley para desmantelar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante una conferencia de prensa. El funcionario dijo que esta acción forma parte de una ofensiva continua contra los cárteles que, afirmó, han dañado al país por demasiado tiempo.

Blanche sostuvo que la estrategia de su gobierno apunta contra organizaciones narcoterroristas como el CJNG, a las que atribuyó innumerables muertes de ciudadanos estadounidenses. También señaló que, de acuerdo con su postura, estos grupos usan el miedo y la violencia para controlar el tráfico de drogas en Estados Unidos.

En su mensaje, el fiscal interino mencionó como parte de ese tráfico el fentanilo, la cocaína, las metanfetaminas y otras sustancias ilegales. La declaración fue hecha en el marco de una comparecencia pública sobre las acciones que pretende impulsar la autoridad estadounidense.

TE RECOMENDAMOS: Son responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos EU ofrece más de 100 mdd en recompensas por líderes del CJNG

Terry Cole, titular de la DEA, también abordó el tema durante la misma conferencia. El funcionario habló de la trayectoria del CJNG desde hace dos décadas, en un mensaje que acompañó el anuncio de Blanche sobre nuevas acciones contra esa organización.

La DEA no detalló en el material proporcionado el alcance operativo de las medidas ni un calendario específico para su ejecución. La información difundida se concentró en el mensaje político y de aplicación de la ley contra el cártel mexicano.

El CJNG es una de las organizaciones criminales mexicanas más referidas por autoridades de Estados Unidos en acciones de control y persecución penal. En esta ocasión, Blanche lo colocó como objetivo central de una ofensiva que, según dijo, no se limita a un solo operativo, sino que forma parte de una línea de trabajo sostenida.

Las expresiones del fiscal interino se enfocaron en el combate a las estructuras que, desde la perspectiva de Washington, participan en el trasiego de drogas hacia territorio estadounidense. La conferencia dejó como mensaje principal que la presión contra el CJNG seguirá como parte de esa estrategia federal.

Te puede interesar:

- Acuden a juzgados por amparos contra prueba de la UNAM; aún no los obtienen

- Firma CSP decreto para maximizar transparencia

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR