‘Peleamos hasta el final’: Aspirantes a la UNAM alistan nueva marcha para exigir respeto a su lugar de admisión

Durante la semana se realizó una protesta por el ingreso a la UNAM.

Aspirantes seleccionados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alistan una nueva movilización para insistir que se les respete el lugar que consiguieron al pasar la prueba en línea, cuyos resultados fueron puestos en duda al identificarse puntajes por encima de lo habitual en generaciones que ingresaron en años anteriores.

Por medio de grupos de organización, los estudiantes llamaron a tomar más acciones antes de que inicie la aplicación del examen de control presencial, programado para iniciar la próxima semana, con el que la institución académica determinará quienes sí se quedarán con un lugar en sus planteles de licenciatura.

En el plan, buscarán marchar sobre Insurgentes Sur este jueves, rumbo a la Torre de Rectoría, donde advierten que no se retirarán hasta sostener un diálogo con el rector Leonardo Lomelí.

“Nuestro objetivo es ejercer presión en rectoría y quedarnos ahí hasta que se llegue a un acuerdo. No nos vamos a ir hasta que se llegue a un acuerdo con Lomelí… Hagamos el mayor ruido posible de aquí a la fecha.¡QUE VEAN QUE AQUÍ PELEAMOS HASTA EL FINAL!”, expresaron en sus grupos de organización.

A lo largo de estos días han comenzado a presentarse los primeros juicios de amparo con los que algunos aspirantes reclaman a la UNAM la decisión de volver a aplicar el examen y que este segundo sea el que determine si estudiarán en esta institución o no.

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FGR