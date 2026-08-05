Ante desafíos por deforestación, incendios, plagas, Gobierno de CSP lanza Jornada Nacional de Reforestación

Titular de Semarnat dio detalles de la Jornada, durante la Mañanera de Sheinbaum.

Ante los abisales desafíos forestales que México ha registrado en los últimos años, con fenómenos como los incendios y plagas, el Gobierno Federal emprenderá la Jornada Nacional de Reforestación, con la que se buscará restaurar más de 32 mil hectáreas a lo largo del país.

La jornada se llevará a cabo el próximo 9 de agosto, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que esta actividad se llevará por lo menos una vez cada año y en el que habrán de participar autoridades de los tres niveles de gobierno.

“El objetivo es que esta jornada sea todos los años, que no solamente sea 2026, sino que a partir de ahora pongamos un día al año donde todas y todos reforestemos. Es un esfuerzo nacional donde están gobernadoras, gobernadores, jefa de gobierno, municipios, el Gobierno de México y muchos voluntarios y voluntarias que van a ser parte de esta jornada nacional de reforestación”, dijo este miércoles durante la Mañanera en Palacio Nacional.

Comentó que en los ocho años de operación del programa Sembrando Vida se han sembrado mil 200 millones de árboles y se ha reforestado más de un millón de hectáreas.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, comentó que el plan cobra importancia ante el retador panorama que atraviesa México, en donde 203 mil 552 hectáreas (ha) son deforestadas al año producto de proyectos inmobiliarios y otras acciones.

Asimismo, se estima que 846 mil 357 ha resultan afectadas anualmente por incendios forestales, mientras que otras 62 mil 38 se ven dañadas por plagas y enfermedades.

Subrayó que es necesario intervenir al respecto, porque 70 por ciento del territorio tiene cobertura forestal; 12 por ciento de la biodiversidad mundial se encuentra en el país y 60 por ciento de los ecosistemas forestales están en ejidos y comunidades.

“¿Por qué importa forestar? Porque la verdad el ciclo del agua depende de los bosques. Segundo, porque nos ayuda a regenerar los suelos. Tercero, porque fortalecemos la economía forestal. 0.24 por ciento dell PIB es economía forestal, tableros, etcétera, cosas que se producen en las comunidades, impulsar la infraestructura verde en las ciudades. Todos queremos árboles en las ciudades. Es urgente. Y opciones productivas en bosques, selvas y manglares como la ganadería regenerativa, pasar de la extensiva a la regenerativa y nos ayuda a mitigar el cambio climático que tanto nos afecta”, explicó.

Columba López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, detalló que la jornada de este 9 de agosto se realizará en las 32 entidades federativas y en 621 de sus municipios. Atenderá mil 632 núcleos agrarios, 32 mil 184 hectáreas y se plantarán seis millones 686 mil 390 plantas.

Para ello participarán 235 mil 97 personas y también se sembrarán un millón 723 mil 895 semillas de manera directa; a la par se dispersarán 450 mil semillas por medio de drones, con el cual, comentó, se protegerá a las semillas del robo por parte de ardillas u otros animales del campo.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, comentó que gran parte de las plantas que se sembrarán provienen del trabajo de productores del programa Sembrando Vida.

Invitó a la población a mantenerse pendiente de las convocatorias y abonar al compromiso por defender la naturaleza.

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FGR