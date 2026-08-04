México apuesta por sumar 49 millones de hectáreas de conservación hacia 2030

México deberá incorporar 49 millones de hectáreas adicionales a su esquema de conservación para cumplir la meta de proteger 30 por ciento del territorio nacional en 2030. El objetivo requerirá una inversión cercana a 200 millones de dólares, informó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra.

El nuevo Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2026-2030 establece la ruta para resguardar 232 zonas federales y 623 espacios destinados voluntariamente a la conservación. La superficie actual supera 99 millones de hectáreas, mientras que el compromiso previsto para el cierre de la década asciende a 154 millones.

Bárcena Ibarra explicó que el país necesita sumar 30 millones de hectáreas terrestres y 19 millones marinas. La funcionaria también destacó el decreto publicado el 20 de julio en el Diario Oficial de la Federación, el cual impide actividades mineras dentro de estos territorios. “No podemos hacer minería, ni exploración, ni explotación en ANP”, afirmó.

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Para alcanzar esos objetivos, el plan contempla cuatro propósitos, 18 estrategias, 66 líneas de acción y ocho indicadores. Su aplicación involucrará a comunidades locales, pueblos indígenas y afromexicanos, propietarios sociales, organizaciones civiles e instituciones académicas, además de mil 900 trabajadores encargados del cuidado cotidiano del patrimonio natural.

📄 #ComunicadoConjunto | Gobierno de México presenta Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2026 -2030; protegerá más de 99 millones de hectáreas.



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Conservación, derechos humanos, criterios científicos, vigilancia climática, transparencia, justicia ambiental, perspectiva de género e inclusión forman parte de los principios establecidos. “Está sustentado en una visión de conservación con enfoque humanista, en línea con la Política Ecológica y Ambiental Humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, señaló la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

A su vez, el comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez-Icaza Longoria, sostuvo que la ejecución exige coordinación entre autoridades, habitantes, especialistas y sociedad civil.

“El éxito del Programa dependerá del compromiso compartido, por supuesto, entre las dependencias que conforman a todo el sector ambiental, las instituciones, comunidades, academia, organizaciones y sociedad, para conservar el patrimonio natural de México para las generaciones presentes y futuras”, expresó.

Durante la presentación, Mario Fermín Castañeda Rojas, director de Evaluación y Seguimiento de la comisión, explicó que el documento funcionará como eje rector del trabajo institucional hasta 2030. Los indicadores permitirán medir resultados, revisar las acciones emprendidas y orientar decisiones sobre el manejo de las áreas bajo resguardo federal.

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MSL