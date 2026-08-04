Movimiento Ciudadano acusa a Morena de concentrar la transparencia en el Ejecutivo

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, cuestionó la política de transparencia del Gobierno Federal y advirtió que la concentración de estas funciones en el Ejecutivo debilita los contrapesos y puede convertir el acceso a la información pública en una prerrogativa del poder.

Su posicionamiento se dio luego de que este martes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia mediante un decreto que establece nuevas reglas para determinar qué información debe hacerse pública y prevé reportes mensuales sobre los contratos del Gobierno Federal.

La mandataria aseguró que con estas medidas habrá “transparencia total del gobierno de México”.

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Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de MC. ı Foto: Cuartoscuro

Al respecto, Castañeda Hoeflich sostuvo que la administración federal tiene una concepción distinta de lo que debe ser un sistema de rendición de cuentas.

“El Gobierno Federal de Morena tiene una idea muy peculiar de la transparencia: desaparece el órgano autónomo, concentra las funciones en el Ejecutivo y después pide un voto de confianza diciendo que ahora sí todo será más transparente” Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado



El senador de Movimiento Ciudadano sostuvo que el acceso a la información no puede depender de la voluntad de las autoridades en turno, sino que requiere instituciones independientes capaces de vigilar al poder.

“La transparencia no es una concesión del poder, es un principio constitucional de las personas; por eso son indispensables los contrapesos, las reglas claras y las autoridades independientes”, afirmó.

El emecista advirtió que la concentración de atribuciones en el Gobierno puede afectar la garantía efectiva del derecho de acceso a la información.

“Cuando el Estado es juez y parte, la información deja de ser un derecho y empieza a parecer un privilegio”, sentenció.

PRI denuncia intento de Morena por frenar difusión de información incómoda

Por separado, el senador del PRI, Manuel Añorve Baños, acusó al gobierno de Morena de intentar establecer mecanismos de censura contra los medios de comunicación mediante los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias, al considerar que podrían limitar la difusión de información incómoda para el oficialismo.

Los lineamientos que impulsa el Gobierno Federal buscan establecer reglas para garantizar los derechos de las audiencias y contemplan obligaciones para los medios de comunicación, entre ellas contar con un defensor o defensora de las audiencias, publicar sus códigos de ética y disponer de mecanismos para que las personas puedan ejercer su derecho de réplica frente a contenidos difundidos.

El senador del PRI, Manuel Añorve Baños. ı Foto: Especial

El priista sostuvo que los medios ya cuentan, en algunos casos, con mecanismos para atender las inconformidades de sus audiencias y ejercer el derecho de réplica, por lo que consideró innecesarias las nuevas disposiciones.

“Lo que en realidad quieren es poner de rodillas a los representantes de los medios de comunicación y obligarlos a publicar información a modo del oficialismo e impedir que se difundan notas incómodas al gobierno de la llamada 4T” Manuel Añorve Baños, senador del PRI



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