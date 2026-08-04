Kenia López respalda decreto de transparencia, pero alerta por desaparición del INAI

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se pronunció a favor del decreto anunciado por el Gobierno federal para fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública, aunque advirtió sobre la necesidad de evitar retrocesos en la rendición de cuentas tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Durante una conferencia de prensa, la legisladora recordó que la reforma constitucional que dio paso a la extinción del organismo autónomo provocó un amplio debate en el Congreso, debido a las implicaciones que tendría en el derecho de la ciudadanía a conocer la información en poder de las autoridades.

“Hoy, claramente, existe una exigencia nacional para combatir la corrupción, esa corrupción que lastima a las instituciones y daña el patrimonio de las y los mexicanos”, señaló.

TE RECOMENDAMOS: Finca 158 cargos a 21 detenidos EU desarticula red que surtía armas a capos mexicanos

La legisladora sostuvo que la apertura de la información pública constituye una herramienta fundamental para prevenir actos de corrupción, impedir el enriquecimiento ilícito y fortalecer la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio de los recursos públicos.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer el principio de máxima publicidad, mediante el cual la difusión de la información debe ser la regla y la reserva de datos la excepción.

“La regla debe ser abrir la información. Reservarla debe ser una excepción y, además, una excepción plenamente fundada y justificada”, afirmó.

López Rabadán reconoció el llamado realizado por el Poder Ejecutivo para que todas las instituciones adopten medidas orientadas a fortalecer la transparencia, al tiempo que aseguró que el Poder Legislativo tiene la obligación de garantizar la legalidad y la rendición de cuentas.

En ese sentido, afirmó que la ciudadanía tiene derecho a conocer la manera en la que se utilizan los recursos públicos y las decisiones que se toman desde el gobierno.

“No puede haber excesos ni abusos; no puede haber patrimonios inexplicables de los políticos o de los servidores públicos en ningún espacio del poder público”, puntualizó.

La legisladora panista también se refirió a la iniciativa que el Ejecutivo federal enviará al Congreso para incorporar las nuevas disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL