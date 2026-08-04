Rosa Icela Rodríguez se reúne con la FSTSE; reconoce a trabajadores del Estado

Ante los dirigentes de la burocracia nacional encabezados por Marco Antonio García Ayala, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez afirmó que los trabajadores al Servicio del Estado dan estabilidad y gobernabilidad a México, y aseguró que “vamos bien, y en lo laboral y económico iremos mejor”.

La encargada de la política interna del país asistió al acto inaugural del Salón de Plenos “Presidentes” y develación de los retratos a mano de todos los que han presidido la Central FSTSE, ubicado en el piso 8 del edificio sede de la Federación, donde reconoció la generosidad y empatía del líder finado Joel Ayala Almeida.

Rodríguez Velázquez dijo que los burócratas del país, “con su vocación de servicio, trabajadores y líderes, desde todas las áreas de la administración pública dan lo mejor para lograr el puntual cumplimiento de los planes y programas del gobierno federal”.

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#Hoy dialogamos con @GarciaAyalaM, presidente de la @FSTSEmx, sobre la importancia de que exista unidad entre sus dirigencias, la buena relación que mantiene con el @GobiernoMX, así como la defensa que realiza de los derechos laborales. Agradecemos su invitación a inaugurar el… pic.twitter.com/FerepDGyTA — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) August 4, 2026

El Gobierno de la República ve con gusto la unidad de los sindicatos federados que conforman a esta gran central, la cual hoy es presidida por Marco Antonio García Ayala, quien en poco tiempo ha logrado consolidar los acuerdos y entendimientos entre las dirigencias sindicales, indicó.

Tras reconocer el trabajo de García Ayala y su gran disposición para alcanzar acuerdos y entendimientos, Rosa Icela Rodríguez adelantó que “para nosotros FSTSE es prioridad. Por ello seguiremos sobre esa misma línea y ruta que no es otra que la de escuchar y atender las demandas de los trabajadores al Servicio del Estado. En este sentido, aclaró que para lograr este objetivo mucho ayuda el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Antes de realizar un recorrido por el nuevo Salón de Plenos “Presidentes”, el presidente nacional de la FSTSE agradeció a la titular de Segob su visita, a quien consideró “amiga de los trabajadores al servicio del Estado” y le confió que la rehabilitación del patrimonio sindical no es otra cosa que una tarea proyectada por el entonces senador Joel Ayala Almeida.

García Ayala expresó que la actual dirigencia ha estado trabajando con los sindicatos en todos los aspectos, respetando la autonomía sobre todo en los procesos de elección de nuevas dirigencias donde se ha salvaguardado el voto libre, directo y secreto.

El líder de la FSTSE pidió a la titular de Gobernación llevar a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum un reconocimiento a su gobierno y la solicitud formal de un encuentro con los dirigentes de los sindicatos federados agrupados en la FSTSE, con el único fin de refrendar el compromiso de apoyo y respaldo a las instituciones del país como son el ISSSTE y Fovissste.

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MSL