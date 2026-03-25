FSTSE y Leche para el Bienestar firman convenio de difusión

Con el objetivo de fortalecer la difusión del Programa de Abasto Social de Leche, entre las familias y trabajadores de los sindicatos federados, el organismo Leche para el Bienestar y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) firmaron un convenio de colaboración.

El compromiso signado por el director general de Leche Para el Bienestar, Antonio Talamantes Geraldo y el presidente del CEN de la FSTSE, Marco Antonio García Ayala, busca promover el consumo de los productos comerciales de esta institución, en los hogares de las y los burócratas del país.

El convenio tiene como propósito, además, que la información de este programa llegue de manera directa y efectiva a la población objetivo, ampliando el acceso a leche fortificada y nutritiva a los núcleos familiares de la base trabajadora federal.

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¡Gran noticia para las familias de los trabajadores al servicio del Estado! 🇲🇽🥛



Hoy, 25 de marzo de 2026, una gran institución del Gobierno de México @LecheBienestar y la FSTSE firmaron un importante convenio de colaboración para fortalecer la nutrición y el bienestar de… pic.twitter.com/Jd2WhvFXve — FSTSE (@FSTSEmx) March 25, 2026

El acuerdo destaca fomentar la venta y el consumo de los productos comerciales de Leche Para el Bienestar, contribuyendo así a una alimentación más equilibrada y accesible para millones de familias mexicanas.

El director Antonio Talamantes Geraldo dijo que como se sabe, ésta es una institución clave del Gobierno de México dedicada al combate contra el hambre y la pobreza, mediante el acceso equitativo a un alimento básico y de alta calidad nutricional.

Por su parte, el líder de la FSTSE dejó en claro que esta alianza representa una coordinación interinstitucional ejemplar, entre una entidad del sector público agroalimentario y la organización sindical más representativa de los trabajadores al servicio del Estado.

García Ayala destacó el acuerdo signado y expresó que éste es de gran relevancia política y social, ya que la central aporta su estructura nacional, capacidad de convocatoria y compromiso histórico con el bienestar de las familias mexicanas.

“Facilitaremos la difusión masiva del programa y la promoción del consumo, fortaleciendo el tejido social y demostrando cómo el sindicalismo organizado puede ser un pilar en las políticas públicas de inclusión, equidad y soberanía alimentaria”, apuntó el líder de la FSTSE.

Con este acto, se dijo, Leche Para el Bienestar reafirma su compromiso con la transformación del país, colocando en el centro de las acciones a las familias mexicanas y contribuyendo al desarrollo de la economía nacional mediante el apoyo a productores locales y la promoción del consumo interno.

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MSL