SHCP y FSTSE acuerdan aumento de 9% al salario y prestaciones de burócratas federales

Trabajadores de la administración pública federal recibirán incremento en salario y prestaciones con retroactividad al inicio del año.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) acordaron un incremento de 9 por ciento al salario y prestaciones para más de un millón de burócratas federales, con retroactividad al 1 de enero.

En un comunicado, el líder nacional de la burocracia, Marco Antonio García Ayala, informó que el acuerdo alcanzado con el Gobierno de la República contempla también percepciones adicionales como los estímulos económicos de fin de año, entre ellos los vales de despensa, así como ajustes relacionados con el aguinaldo.

La SHCP y la FSTSE acordaron un aumento salarial para más de un millón de trabajadores al servicio del Estado. ı Foto: Cuartoscuro

El aumento forma parte del ajuste salarial para trabajadores agrupados en la Rama Operativa (Administrativos y de Servicios Generales) y será de aplicación general para la curva salarial del Sector Central. La FSTSE destacó que la medida busca beneficiar con un mayor porcentaje a los empleados con menores percepciones económicas.

García Ayala señaló que ningún trabajador quedará, en su sueldo básico, por debajo del salario mínimo general, con lo que se busca una recomposición de las percepciones salariales y un fortalecimiento de los ingresos cotizables.

El dirigente de la FSTSE, Marco Antonio García Ayala (centro), informó el acuerdo con el Gobierno Federal para mejorar ingresos de burócratas. ı Foto: Facebook Marco Antonio García Ayala

Respecto a las plazas de base, el dirigente sindical aseguró que deberán considerarse y aplicarse conforme a la Ley y al Reglamento del escalafón vigente.

El presidente de la FSTSE adelantó que próximamente se dará a conocer el incremento salarial obtenido para los trabajadores de la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines.

🚨 COMUNICADO FSTSE 🚨



LA FSTSE Y LA SHCP ALCANZARON ACUERDOS QUE OTORGAN UN 9% DE AUMENTO SALARIAL ENTRE SALARIO Y PRESTACIONES, RETROACTIVO AL 1° DE ENERO DE 2026, EN BENEFICIO DE LAS Y LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.



¡POR UN ESTADO AL SERVICIO DEL PUEBLO!… pic.twitter.com/y42yqUiZfc — FSTSE (@FSTSEmx) June 15, 2026

Además, destacó el compromiso de fortalecer al PENSIONISSSTE como un elemento fundamental del sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Indicó que continuarán las acciones para consolidar al PENSIONISSSTE como la única Afore pública sin fines de lucro, con el objetivo de proteger e incrementar el ahorro de los trabajadores y contribuir a que obtengan una pensión suficiente al finalizar su vida laboral.

Asimismo, señaló que se impulsarán medidas para fortalecer la operación y viabilidad financiera del organismo, con la finalidad de incrementar el reparto de utilidades a los trabajadores y ofrecer mayores rendimientos.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am