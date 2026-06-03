Sindicato garantiza respeto a derechos laborales de trabajadores transferidos a IMSS-Bienestar

Los derechos laborales de los trabajadores de la Secretaría de Salud, deberán ser homologados y respetados para quienes se desempeñan ahora en el IMSS-Bienestar, afirmó este miércoles el líder del sindicato nacional, Marco Antonio García Ayala.

En el marco de la inauguración del 49 Consejo Nacional Ordinario de Dirigentes del SNTSA, efectuado en Ixtapa Zihuatanejo, junto con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dijo que se dio un paso muy importante en la lucha por respetar los derechos de quienes laboran en el IMSS-Bienestar, tras el reconocimiento al sindicato como la organización mayoritaria ante la Junta de Gobierno de esa nueva institución de salud.

Ante los 106 secretarios seccionales del SNTSA, García refrendó su compromiso con las instituciones de Salud y adelantó que se informará a los trabajadores del IMSS-Bienestar de cada entidad, que sus demandas serán atendidas y tendrán respuesta puntual.

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“Está firme el compromiso de mejorar las condiciones generales de trabajo para los empleados de esta institución”, precisó.

🟡 ¡Hoy iniciamos el XLIX Consejo Nacional Ordinario de Dirigentes del SNTSA!



Arrancamos en el Salón Centro de Convenciones del Hotel Azul Ixtapa, Guerrero, dando inicio al Acto Inaugural del XLIX Consejo Nacional Ordinario de Dirigentes del SNTSA.



Este encuentro nacional nos… pic.twitter.com/ZLvpnwDg8X — SNTSA (@SntsaMX) June 3, 2026

En su oportunidad, la mandataria guerrerense, Evelyn Salgado reconoció la lucha y el esfuerzo de Marco Antonio García Ayala quien sin descanso, dijo, busca resultados en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores al Servicio del Estado.

Tras destacar el desempeño de todos los trabajadores de la salud en el país, la gobernadora pidió valorar en su justa dimensión la importancia del sector Salud. “Hoy la causa más importante es llevar salud al pueblo de México y ustedes están en ello. Por su esfuerzo sin descanso, son héroes y son heroínas”, afirmó.

La diputada y secretaria general de la Sección 36 del SNTSA, Beatriz Velez dijo que luego del reconocimiento al SNTSA ante la Junta de Gobierno del IMSS-Bienestar, de ser el sindicato mayoritario, la defensa absoluta de las condiciones generales de trabajo para los compañeros de esa institución es inaplazable.

“Ni un paso atrás en la defensa y vigencia de los derechos conquistados”, sostuvo.

El magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Cristóbal Arias Solís, quien al referirse a la aprobación del acuerdo que permite la relación entre el SNTSA y el IMSS-Bienestar, aseguró que con ello se acabará la incertidumbre e inquietud entre los trabajadores de esa institución.

“No debemos olvidar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud es la columna vertebral de los servicios de salud pública del país. Ahora, con esta nueva responsabilidad, será garante en los servicios de esta materia que demandan los mexicanos”, finalizó.

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MSL