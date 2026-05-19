Estados adheridos al IMSS Bienestar registran crecimiento de consultas ofrecidas

Los estados que sí se incorporaron al IMSS Bienestar ya duplican, y un poco más allá, el número de consultas ofrecidas a la población en comparación a las que se dan en los estados que eligieron no adherirse a dicho esquema de federalización de salud y que coinciden en ser los gobernados por partidos de oposición.

En lo que va de 2026, los estados no incorporados han ofrecido apenas 1.5 millones de consultas, lo cual está por debajo de las 4.9 millones de las entidades que sí pertenecen al IMSS Bienestar.

Durante la conferencia matutina, el director Alejandro Svarch destacó que con este modelo de atención para asistir a la población sin derechohabiencia, se logró un crecimiento sostenido que se ha observado.

Entre 2020 y 2021, antes de la implementación del IMSS Bienestar, el número de consultas fue de 34.1 millones en el país; durante 2022 y 2023, años de transición del modelo, se creció a 74.1 millones, mientras que ya con la operación del programa desde 2024 hasta ahora ya van 112.2 millones.

Expansión de la Red IMSS Bienestar ı Foto: X @IMSS_Bienestar

De enero al 13 de mayo, ya suman 19.8 millones de consultas y se espera llegar a 60 millones al final del año.

Sobre la comparación entre las entidades federativas que sí pertenecen al IMSS Bienestar y las que no, subrayó que en estas últimas la atención se ha mantenido en indicadores iguales desde el inicio de la década. En ninguno de los años se ha superado los 2 millones de atenciones; de hecho, la cifra más alta fue en 2025, con 1.7.

En cambio, las que sí federalizaron su sistema de salud han pasado de 2.8 en 2020 a 4.9 millones en 2026.

Además, Svarch informó que el organismo proyecta durante el sexenio 81 hospitales, además de una expansión histórica de servicios médicos gratuitos para población sin seguridad social, con una meta de alcanzar 100 millones de consultas anuales para 2030.

“El IMSS Bienestar se une a este fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de nuestro país y esto significa, en concreto, más hospitales, más quirófanos y, en el caso del IMSS Bienestar, en lugares donde nunca antes lo tuvieron”, señaló.

🩺 Además, continuamos incrementando la atención médica en todo el país. Nuestra meta para 2030 es alcanzar:

•⁠ ⁠100 millones de consultas generales

•⁠ ⁠15 millones de consultas de especialidad

•⁠ ⁠1.2 millones de cirugías gratuitas#EstoEsIMSSBienestar pic.twitter.com/njBleeHEoQ — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) May 19, 2026

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LMCT