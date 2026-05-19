Líderes de la Unión Europea recorrerán Chapultepec, Antropología y Templo Mayor

La recepción a líderes y altos representantes de la Unión Europea en México incluirá visitas culturales y recorridos a recintos como el bosque de Chapultepec, el Templo Mayor y otros.

En el programa expuesto por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se apunta que este 21 de mayo se tienen previstas distintas actividades para uno de los cuatro altos representantes que acudirán a México en el marco de la renovación del acuerdo comercial entre ambas regiones.

La presidenta de la comisión europea Úrsula Von der Leyen será acompañada a una caminata por el Bosque de Chapultepec, un recorrido por el Museo Nacional de Antropología e Historia y un encuentro con mujeres indígenas.

La Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyden, saluda a asistentes tras inaugurar el Altar de Muertos de la representación mexicana en Estrasburgo. ı Foto: Unión Europea

Para Maroš Šefčovič, comisario de comercio de la UE, se tiene una agenda con la secretaría de economía que incluye reunión con representantes de empresas europeas, la apertura de eventos sobre empoderamiento de las mujeres en el comercio, una reunión bilateral con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la clausura de la Cumbre Empresarial México-Unión Europea.

António Costa, presidente del Consejo Europeo, tendrá una reunión con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, también un recorrido por el Bosque de Chapultepec, visitas a instalaciones de empresas europeas y otra visita cultural.

Kaja Kallas, Alta Representante de la UE, tiene una agenda conjunta con la cancillería con reuniones bilaterales entre cancilleres, el ofrecimiento de un mensaje conjunto a medios, un recorrido por el Templo Mayor, reunión con jóvenes y también asistirá a la clausura de la Cumbre Empresarial México-Unión Europea.

Para el 22 de Mayo es cuando se llevará a cabo la reunión oficial entre Von der Leyen y Acosta con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Dicho evento iniciará con la ceremonia oficial de bienvenida, posteriormente habrá la reunión bilateral de líderes, una reunión de trabajo con comitivas, una reunión con empresarios de México y la Unión Europea y se concluirá con la firma del Acuerdo Global Modernizado, para concluir con una conferencia de prensa.

Como parte de esto se tiene prevista también la firma del acuerdo comercial interino entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y el comisario de comercio.

Este acuerdo servirá para que las nuevas reglas acordadas entren en operación mientras el acuerdo global entra en vigor luego de que lo aprueben los congresos de los distintos países que componen la Unión Europea.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL