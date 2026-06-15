Mundial 2026: IMPI intensifica combate a la piratería; bloquea 57 transmisiones ilegales

Como parte de las acciones para proteger la Propiedad Intelectual (PI), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró que durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 se realizaron cuatro operativos en áreas distintas al estadio de la Ciudad de México para combatir la venta de piratería (camisetas y objetos relaciones al evento deportivo); además, se desplegaron 15 brigadas para disuadir la venta de mercancía ilegal en los alrededores del Coloso de Santa Úrsula y se suspendieron 57 señales de streaming; y en los próximos partidos a realizarse en México se intensificarán las acciones.

“Hemos realizado cuando menos cuatro operativos en áreas distintas a los estadios y el día del partido de México utilizamos 15 brigadas para disuadir la venta de mercancía ilegal alrededor del estadio. Eso se logró. Si uno ve alrededor del estadio no había venta de mercancía ilegal, era algo que nos preocupaba más. Estuvimos muy pendientes trabajando con la FIFA en este tema y se suspendieron o se bloquearon 57 direcciones de streaming el día del partido”, indicó Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI, en conferencia de prensa.

El funcionario dijo que los operativos para bajar los streamings sólo son realizados a petición de la parte, la cual sólo es una empresa la cual tiene los derechos de transmisión y se trabaja para poder “bajar las señales en tiempo real, que no tienen que estar”.

Llerenas Morales añadió que en los otros estadios en donde habrá partidos de futbol se realizarán operativos para combatir la piratería, en especial de camisetas uno de los productos más fácil de vender, y también se realizarán visitas a petición de la FIFA y de marcas deportivas.

Venta de artículos alusivos a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ı Foto: Cuartoscuro

“Vamos a implementar operativos en otros en otros estadios, también de México. Y vamos a continuar con este tema de poder ir a lugares en donde también a petición de parte nos están diciendo que están vendiendo camisetas, que están vendiendo cierto tipo de productos”, agregó.

Añadió que, del universo de mercancía pirata que se comercializa en México, hasta el 80 por ciento son camisetas, ya que es el producto más fácil de vender y se ha trabajado conjuntamente con las marcas que tienen los derechos de propiedad intelectual para realizar operativos y disuadir la venta de este tipo de mercancía.

“Hemos trabajado con las marcas que tienen los derechos, con operativos en distintas partes de la ciudad de Guadalajara también y esto que hicimos de manera preventiva para que en el entorno del estadio se hiciera de manera disuasiva, se invitaba a las personas a que no lo hicieran. Y se ha logrado que en estos entornos esta mercancía no se venda”, indicó el titular del IMPI.

A través de la Operación Limpieza, el #IMPI ha retirado del mercado más de 99 mil productos apócrifos, con un valor superior a 13 millones de pesos, protegiendo el comercio formal, a las marcas y a las y los consumidores.

Estas acciones consolidan un entorno de competencia justa,… pic.twitter.com/wGlFNMGCfp — IMPI (@IMPI_Mexico) June 15, 2026

Alcohol y cigarros

El funcionario federal señaló que respecto a la venta de bebidas alcohólicas y cigarros pirata se han tenido conversaciones con las Industrias de ambos productos y con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y ambos organismos gubernamentales pueden realizar acciones, pero se tiene que evaluar cuál es la mejor alternativa.

“Evidentemente hay un tema de falsificación de marcas. Tenemos que ver cuál es la mejor alternativa. Durante estos 2 años, el IMPI ya comenzó a hacer operativos, se ha hecho en tabaco, por ejemplo, se está haciendo en este tema del mundial”.

También señaló que un tema de preocupación es la falsificación de medicamentos, se ha dialogado con las industrias afectadas y tras la identificación de los 148 mercados notorios, “nos va a servir de indicador, de información que nos permita poder actuar con mayor asertividad. La idea es poder sumar a la industria en una mesa de legalidad, sumar esfuerzos de la industria, de otras instituciones y cámaras; ya se ha avanzado en eso, digamos. Ya sabemos con claridad dónde hay cierto tipo de mercados y entonces podemos ser más asertivos en lo que podemos hacer”.

Cigarros en imagen ilustrativa ı Foto: Eduardo Cabrera

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LMCT