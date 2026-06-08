IMPI asegura más de 65 mil artículos piratas por un valor de 6 mdp en CDMX

A tres días de que inicie el Mundial de Futbol 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y elementos de Marina decomisaron alrededor de 65 mil 934 piezas de mercancía deportiva apócrifa por un valor estimado de 6 millones 16 mil 577 pesos; el operativo se llevó a cabo en Plaza Cristal en el Centro Histórico capitalino como parte de la estrategia “Operación Limpieza”.

“El objetivo principal de estas acciones es asegurar mercancía que presuntamente infringe derechos de propiedad intelectual y resguardarla en las instalaciones del IMPI, como parte de los procedimientos administrativos correspondientes”, destacó el IMPI.

El Operativo fue encabezado por Vidal Lleranas Morales, director general del IMPI, además de 70 inspectores y contó con personal del área de inteligencia de la SSC de la Ciudad de México y de elementos de la Secretaría de Marina, “estas acciones consistieron en la ejecución de 20 visitas de verificación derivadas del inicio de procedimientos administrativos de oficio, mediante las cuales se aplicaron medidas provisionales de aseguramiento sobre mercancía presuntamente infractora”.

Como parte de las acciones del #IMPI en el marco de la Copa Mundial 2026, se realizaron 20 visitas de verificación en Plaza Cristal, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con la participación de 70 inspectores del Instituto, en coordinación con la @SSC_CDMX y la… pic.twitter.com/pdz8zOqE3L — IMPI (@IMPI_Mexico) June 9, 2026

Aseguran productos apócrifos de FIFA

Tras las visitas realizadas se aseguraron productos de las marcas FIFA (denominativa y emblema de la Copa Mundial), así como de Adidas, Reebok, Jordan, Umbro, New Balance, New Era, FILA, entre otras marcas que también se relacionan con el evento deportivo.

El IMPI sostuvo que el operativo “responde” a los compromisos de colaboración que se adquirieron para la realización del Mundial de Futbol 2026, y a la protección intelectual de la FIFA, pero también de las marcas deportivas relacionadas con la “indumentaria” oficial de los equipos deportivos que participarán en el torneo.

Y por instrucciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo,, se continuará con la “Operación Limpieza” y realizará la vigilancia de puntos estratégicos donde se lleve a cabo la venta de este tipo de mercancía con el objetivo de “inhibir” la distribución de productos piratas o apócrifos; así como proteger los derechos de propiedad intelectual y brindar certeza jurídica a las empresas que radican en el país.

“El IMPI reafirma su compromiso de combatir la comercialización de productos ilícitos, proteger a los consumidores y garantizar condiciones de competencia justa para las industrias creativas y deportivas”, indicó.

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cehr