El Mundial también se juega en la cartera

La Copa del Mundo suele dejar imágenes memorables dentro de la cancha, pero también mueve miles de millones de pesos fuera de ella. Playeras oficiales, viajes, reuniones para ver los partidos, plataformas de streaming y, cada vez con más fuerza, las apuestas deportivas forman parte del presupuesto de muchos aficionados.

De acuerdo con diversos especialistas y empresas, en México, el Mundial de 2026 no sólo representa un acontecimiento deportivo que se juega por tercera vez en el país. También se perfila como uno de los mayores acontecimientos que generará picos de actividad digital y consumo de los últimos años.

El Dato: sumsub señaló que los intentos de fraudes dentro de la industria de apuestas y juegos en línea, conocidos como iGaming, incrementaron 64 por ciento a tasa anual.

La compra de boletos, las reservaciones turísticas, las transacciones financieras y por supuesto, las apuestas en línea, son actividades que en conjunto concentrarán millones de transacciones en apenas unas semanas.

Un estudio de Ipsos señala que cuatro de cada 10 mexicanos dicen estar familiarizados con el mundo de las apuestas y entre quienes ya conocen este mercado, una parte importante planea participar durante el torneo. La mayoría prevé destinar entre 500 y 2 mil pesos, aunque también hay quienes consideran desembolsos mayores.

44 por ciento de mexicanos ya tiene una cuenta de apuestas

En un análisis elaborado por Jumio, se muestra que México encabeza la intención de apostar entre los países analizados: 43 por ciento de los encuestados prevé hacerlo durante la Copa del Mundo. Además, 22 por ciento utilizará una plataforma de apuestas por primera vez y seis de cada 10 preferirán hacerlo mediante servicios digitales.

El fenómeno refleja cómo las apuestas deportivas han dejado de ser una actividad reservada para un pequeño grupo de aficionados y comienzan a verse como un gasto de entretenimiento similar al de una suscripción, una salida al estadio o la compra de mercancía oficial. Sin embargo, expertos consideran que precisamente esa normalización obliga a poner mayor atención en las finanzas personales.

El Tip: El fraude digital en México registró un crecimiento de 27% durante el primer trimestre del año pasado, lo que refleja la importancia de proteger los datos sensibles.

EL COSTO DE LA EMOCIÓN. Eventos deportivos de gran magnitud, como sucede con el Mundial, suelen provocar decisiones impulsivas, el deseo de no quedarse fuera de una quiniela entre amigos, la expectativa de obtener una ganancia rápida o la confianza excesiva en el conocimiento futbolístico pueden llevar a gastar más de lo planeado.

El Mundial, por ejemplo, atraerá a miles de usuarios que nunca habían utilizado una plataforma de apuestas.

50 por ciento de los fraudes en iGaming utiliza deepfakes o IA

Especialistas en identidad y prevención de fraude advierten que los periodos de alta demanda son especialmente atractivos para los ciberdelincuentes. Cuando las personas actúan con prisa o impulsadas por la emoción, disminuye su capacidad para verificar si una oferta es legítima.

Durante el Mundial de Qatar 2022 se estimó en México alrededor de 15 millones de transacciones. Para 2026 se espera un comportamiento similar, acompañado por la llegada de nuevos usuarios.

EL MERCADO mexicano en los iGaming se incrementa a pasos agigantados ı Foto: Especial

EVITAR LOS FRAUDES. El crecimiento de las apuestas digitales también ha abierto oportunidades para los delincuentes informáticos.

Empresas de ciberseguridad alertan sobre el aumento de sitios falsos que imitan a plataformas reconocidas, páginas que ofrecen boletos inexistentes, aplicaciones apócrifas para seguir los partidos y promociones que buscan obtener datos bancarios de los usuarios.

Los especialistas coinciden en que el objetivo es aprovechar la emoción del torneo para obtener información personal.

¿CÓMO HACER QUE EL MUNDIAL NO AFECTE TU BOLSILLO?

1. Define un presupuesto de entretenimiento: Antes de realizar cualquier apuesta, establece un monto máximo que estés dispuesto a perder sin comprometer gastos esenciales.

2. Utiliza sólo plataformas reconocidas:

Verifica que el servicio cuente con autorización y evita descargar aplicaciones desde enlaces compartidos en redes sociales o mensajería.

3. Desconfía de las ofertas demasiado buenas:

Promesas de bonos extraordinarios, premios garantizados o entradas con descuentos imposibles suelen ser una señal de alerta.

4. Nunca compartas datos bancarios en sitios dudosos:

Revisa la dirección web, confirma que sea la página oficial y evita ingresar credenciales desde enlaces recibidos por correo electrónico o WhatsApp.

5. No intentes recuperar pérdidas con apuestas mayores:

Uno de los errores más comunes es incrementar el monto apostado para compensar un resultado adverso, lo que puede afectar seriamente las finanzas personales.

300 mdd aproximadamente fue la derrama de apuestas en Qatar

APOSTAR IMPLICA ADMINISTRAR RIESGOS. El Mundial de 2026 sin duda mostrará cómo el deporte, la tecnología y las finanzas personales están cada vez más conectados. Las apuestas en línea continuarán creciendo y atraerán a nuevos participantes, pero también exigirán una mayor cultura financiera y digital.

Así como un aficionado analiza estadísticas antes de pronosticar un partido, los especialistas recomiendan planear los gastos relacionados con el torneo y verificar cada transacción antes de realizarla.