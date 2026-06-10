IMPI aclara que no habrá clausuras ni revisiones por transmisiones del Mundial sin denuncia de la FIFA

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) señaló que no clausurará establecimientos comerciales ni llevará a cabo revisiones aleatorias por derechos de transmisión si la FIFA o las empresas afectadas no lo solicitan; además, exhortó a los negocios a cumplir la ley.

“El Instituto hace un llamado a los establecimientos comerciales a cumplir con la ley, recordando que la retransmisión de eventos deportivos sin la licencia correspondiente no es legal. Estas conductas pueden constituir infracciones en materia de derechos de autor y derechos conexos, afectando directamente a quienes legítimamente poseen dichos derechos”, indicó en un comunicado.

Destacó que los verificadores del Instituto pueden realizar visitas de verificación, pero sólo en el “ámbito de sus atribuciones” y cualquier actuación fuera del marco de la ley puede ser denunciado ante las autoridades correspondientes, “es importante que la ciudadanía no se deje sorprender ni extorsionar por falsos inspectores que pretendan actuar en nombre del IMPI. Todos los inspectores del Instituto están debidamente identificados con gafete oficial con fotografía”.

#ComunicadoIMPI | El IMPI hace un llamado a establecimientos y a la ciudadanía a

cumplir con la ley y no dejarse engañar ante información falsa en el marco del Mundial 2026



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En caso de que las personas deseen confirmar la identidad de los verificadores, lo podrán hacer a través del portal de nómina transparente del Gobierno federal, donde se publica la información del personal.

Reiteró que el IMPI es una autoridad administrativa que tiene como función “tramitar y resolver procedimientos” que tengan relación con infracciones en materia de propiedad intelectual, pero siempre con apego al marco legal y con respeto a las garantías de las partes involucradas.

“El IMPI reafirma su compromiso con el respeto a la legalidad y la protección de los derechos de autor. En este sentido, continuará promoviendo el cumplimiento de la normatividad aplicable y, en caso de identificar posibles irregularidades, actuará conforme a sus atribuciones, con el objetivo de brindar certeza y confianza tanto a los titulares de derechos como al público en general”, apuntó.

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MSL