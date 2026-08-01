Por guerra, costo del crudo se eleva 24% durante julio

Los precios del petróleo registraron un incremento de más de un dólar en la última sesión del mes de julio, lo que permitió que alcanzara una ganancia mensual de 24 por ciento durante julio, su mayor repunte desde marzo.

Lo anterior se observó debido a los informes de que algunos buques cisterna se vieron obligados a dar la vuelta en el estrecho de Ormuz, lo que llevó a los operadores a reevaluar los flujos de transporte marítimo a través de esta vía.

Los precios futuros del Brent del Mar del Norte subieron 1.01 dólares, o 1.1 por ciento a 90.04 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganó 1.28 dólares, o 1.5 por ciento, a 84.87 dólares el barril.

El avance del mes de julio, se debió a que el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que comenzó a finales de febrero, ha reducido drásticamente el tráfico a través del estrecho de Ormuz, a través del cual, anteriormente, se transportaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo crudo y gas natural.

Los ataques de ambas naciones durante los últimos días han puesto fin a una breve pausa en los combates.

Además, la milicia hutí en Yemen ha interrumpido el transporte marítimo a través del estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, creando un segundo punto de estrangulamiento para el flujo de petróleo.

“Los recientes ataques estadounidenses contra objetivos militares iraníes mantienen la prima de riesgo geopolítico firmemente en su lugar cerca de puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz. La oferta interna también está reforzando esta tendencia, con las reservas de crudo estadounidenses... en mínimos de varios años”, escribió la firma de investigación Gelber & Associates en una nota.