Pemex obtiene utilidad neta de 18 mmdp a junio

Durante el segundo trimestre del año, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una utilidad operativa de 85.5 mil millones de pesos y una utilidad neta de 18 mil millones de pesos, impulsadas por el crecimiento de sus ingresos y una mayor actividad en producción y refinación.

El resultado es positivo si se considera que en el primer trimestre del año presentó una contracción de 45 mil 993 millones de pesos en su utilidad. No obstante, si se compara con el mismo periodo del año pasado, el crecimiento de la utilidad neta fue menor.

El Dato: En el primer semestre del año la empresa tuvo pérdidas por 27 mil 968 mdp, contrario a la ganancia de 16 mil 187 mdp del mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el estado financiero de la compañía en el periodo de abril a junio de 2025, la petrolera obtuvo una utilidad de 59 mil millones de pesos.

La empresa alcanzó ventas por 510.4 mil millones de pesos, su nivel más alto de los últimos 14 trimestres, mientras que la producción de hidrocarburos aumentó 4.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Además, el procesamiento de crudo y la producción de petrolíferos avanzaron, lo que permitió fortalecer el abasto de combustibles en el mercado nacional.

77.5 mil mdd, la deuda actual de la empresa

De acuerdo con la compañía, en Procesos Industriales avanzó en el fortalecimiento de la transformación interna, luego de que el proceso de crudo en refinerías aumentara 2.9 por ciento respecto al mismo trimestre de 2025, con un promedio de un millón 008 mil barriles diarios (1,008 Mbd).

Asimismo, la producción total de petrolíferos creció 3.4 por ciento, ubicándose en un millón 029 mil barriles al día (1,029 Mbd), con avances destacados en productos clave para el mercado interno: el diésel aumentó 19.3 por ciento, las gasolinas 2.9 por ciento y la turbosina 2.3 por ciento.

El mayor dinamismo operativo también se reflejó en las ventas nacionales de petrolíferos, que crecieron 9.8 por ciento, al alcanzar 1,471 Mbd. Destacaron las ventas de gasolinas, con un aumento de 11.4 por ciento, y de diésel, con un crecimiento de 19.1 por ciento.

“Estos resultados fortalecen el abasto nacional de combustibles y contribuyen a la estabilidad del mercado interno”, destacó la petrolera.

A la par, Pemex redujo 9.1 por ciento su deuda financiera al cierre de junio y mantuvo su compromiso de endeudamiento neto cero, luego de que al 30 de junio de 2026, la deuda financiera se ubicó en 77.5 mil millones de dólares.

Explicó que la deuda de corto plazo redujo su participación en la deuda total, disminuyendo las presiones financieras inmediatas y fortaleciendo la flexibilidad financiera de la empresa, lo cual es consistente con el compromiso de Pemex de mantener un endeudamiento neto cero.

“De manera integral, los resultados del segundo trimestre de 2026 muestran una evolución favorable en los principales indicadores operativos y financieros de Pemex. La empresa registró incrementos en la producción de hidrocarburos, la transformación industrial y los ingresos, acompañados por una reducción de la deuda financiera”, destacó.