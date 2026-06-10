Concanaco acusa dificultades para contratar derechos de transmisión del Mundial

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) sostuvo que las empresas y negocios familiares agremiados tienen un esquema de precios con descuento para adquirir los derechos de transmisión de los partidos del Mundial, pero la contratación vía telefónica ha sido complicada; además, exhortó a las empresas a diseñar esquemas, licencias y precios que sean accesibles para las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Hemos visto que ha sido muy difícil la contratación. Es muy complicada la contratación, sobre todo tratándose de que ya va a iniciar el evento, ayer ya teníamos gente de nuestra organización haciendo la llamada al número especial que tenemos con IZZI Negocios y con Sky Business, y en todo el día nunca nos contestaron. No hubo forma de poder tener comunicación, de poder contactar a alguien”, indicó Octavio De la Torre, presidente nacional de la Concanaco Servytur.

El representante sectorial añadió que ya se busca implementar otro mecanismo, que no sea a través de la llamada telefónica, para que los comercios puedan contratar el servicio y obtengan la autorización correspondiente.

🎙️ Entrevista | La Razón México



¿Quién debe tener acceso a los partidos y qué implican los derechos de transmisión para millones de aficionados? ⚽📺



Escucha la participación del presidente de CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre, en conversación con Javier Solórzano, en Al… pic.twitter.com/HOFMLMXn2F — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) June 10, 2026

Ayer, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) confirmó a La Razón que las licencias para transmitir los partidos en establecimientos comerciales van desde los cinco mil hasta los 22 mil pesos, dependiendo del aforo y por cada sucursal.

En ese sentido, el presidente nacional de la Concanaco Servytur admitió que, así como los afiliados a la Canirac tienen un esquema de pagos con descuento, la confederación y sus agremiados también tienen un beneficio similar.

“Esos esquemas que se establecen también son aplicables para el sector que representa nuestra organización, dentro del cual también hay restaurantes, hay agencias de servicio, hay estaciones de servicio, hay comercios y en todo caso, sí existe un catálogo de precios de acuerdo con el aforo que se tenga en cada uno de los estados establecimientos. Incluso hay un descuento sobre el precio normal”, agregó.

De la Torre externó que los precios para adquirir las licencias son establecidos por las empresas titulares, pero hizo un llamado para que sean accesibles para las micro, pequeñas y medianas empresas; aunque también, dejó en claro que los dueños de los establecimientos deben hacer una evaluación de sí el costo de los derechos en realidad les va a dejar una utilidad.

Y advirtió que puede haber un incremento en los costos que se trasladará al consumidor final, “puede darse que se llegue a cobrar una entrada adicional o un cover adicional o un sobrecosto para poder vivir la experiencia en los establecimientos que tienen la señal autorizada”.

Asimismo, hizo un llamado a los establecimientos para no transmitir señales no autorizadas porque, recordó que la FIFA tiene mecanismos tecnológicos para identificar “de manera clara quiénes pueden llevar a cabo transmisiones que no estén autorizadas. La tecnología les permite poder identificar, hay que tener mucho cuidado con eso”.

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MSL