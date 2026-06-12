Arranca Mundial 2026, pero sin llenar comercios ni aeropuertos

La fiebre del Mundial llegó por fin a territorio nacional con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, un espectáculo seguido por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, en la Ciudad de México la afluencia esperada no se reflejó en comercios ni en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde un recorrido realizado por La Razón constató una actividad menor a la prevista.“

“No, no hay gente. Está muerto. Según iba a haber mucha gente y no. Hace una semana sí había, ahorita, este día no hay nada”, dijo Félix, conductor de un taxi autorizado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez.

El Dato: En mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum entregó la primera fase de remodelación del AICM, la cual tuvo una inversión de 6 mil 500 millones de pesos.

Las obras no se concluyeron del todo antes de ser abiertas al público, en la T2. ı Foto: C. Badillo, V. Valencia y B. Luna|La Razón

El conductor creyó que ayer, día de la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto capitalino estarían abarrotadas por la llegada de visitantes nacionales y extranjeros; sin embargo, el escenario no fue ése.

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El conductor señaló a La Razón que, desde las seis de la mañana que inició su turno en la Terminal 1, ubicada en avenida Capitán Carlos León, y hasta las 11:30 sólo realizó dos viajes, indicó que la situación también afectó a los taxis de aplicación como DiDi y Uber, pues desde su perspectiva tampoco tuvieron suficientes viajes como en otros días.

En la Terminal 2 se observó una situación similar, ya que alrededor de las 08:00 de la mañana, se encontraba semidesierta, pocos usuarios esperaban a familiares o amigos en la puerta 4; otros más solicitaban taxis en los sitios autorizados, y los que optaron por usar servicios privados a través de plataformas digitales tuvieron que caminar más de 400 metros para salir a la bahía habilitada para ese tipo de servicios, pero todo transcurrió en calma. No se observaron tumultos de personas, ni los vehículos en doble fila esperando pasajeros que se aprecian en un día normal.

Entrevistada por este diario, una joven de seguridad de la misma terminal aérea y que solicitó el anonimato, señaló que desde este miércoles, cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagó con tomar el aeropuerto, se observó una disminución considerable en la afluencia de personas.

45 millones de pasajeros recibe el Aeropuerto

Algunas personas convivían horas antes de la inauguración del Mundial 2026, ayer en el Zócalo. ı Foto: C. Badillo, V. Valencia y B. Luna|La Razón

Ayer, personal de seguridad aeroportuaria (seguridad privada y elementos de la Marina) resguardó, de nueva cuenta, cada una de las puertas del recinto, con ojo vigilante, inspeccionando a cada persona que buscaba entrar a las salas de abordaje, solicitaron tickets de vuelo e identificaciones, denegaron accesos y los visitantes que sí tuvieron el acierto de llevar sus documentos fueron aceptados, a los otros no.

Mientras tanto, elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina con distintivos naranjas, solicitaron a los pocos conductores que no hicieran doble fila o que no se estacionaran por mucho tiempo, la glorieta de llegadas debía estar despejada.

Los pocos turistas que llegaron ayer a la inauguración del evento, encontraron algunas obras de remodelación sin concluir, sobre todo, en algunos módulos de taxis autorizados, donde se encontraron rodeados con una cinta de seguridad con la leyenda “Precaución”.

El Tip: Los trabajos de remodelación en las Terminales 1 y 2, incluyeron salas de última espera, migración, aduana, sala de reclamo de equipaje, pasillos, fachadas y vialidades.

COMERCIO. En otro punto de la Ciudad de México, los sitios de esparcimiento como restaurantes o bares, se preveían con mayor demanda; sin embargo y pese al partido inaugural, estos sitios mostraron un aforo por debajo de su capacidad, mientras que aquellos negocios que no lograron contratar algún streaming para reproducir los partidos, quedaron totalmente vacíos.

En sondeo realizado en comercios de alimentos sobre la calle Ignacio Allende, dentro de la colonia La Lagunilla, de la alcaldía Cuauhtémoc, fue posible constatar que fondas, torterías e incluso estanquillos de comida como taquerías o antojitos mexicanos que contaban con una pantalla donde era transmitida la ceremonia de inauguración del Mundial de Futbol 2026, mostraron una cantidad relevante de clientela.

Esta inclinación fue visible en el recorrido alrededor de la Alameda Central en la zona centro de la Ciudad de México, donde cadenas comerciales que expenden hamburguesas, pizzas y bebidas tuvieron un aforo completo durante la transmisión del segundo tiempo del partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.

En contraparte, aquellos negocios que no exhibieron la justa deportiva mostraron poca o nula clientela, como fue apreciado en algunos establecimientos de comida casera y fondas.

De acuerdo con Gerardo López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (ConComercioPequeño), la derrama económica aproximada en las tres sedes de partidos mundialistas en México (CDMX, Monterrey y Guadalajara), fue de 40 mil a 60 mil millones de pesos durante el día del partido inaugural.

Los principales sectores beneficiados fueron el hospedaje, seguido de alimentos y bebidas, bares, restaurantes, cantinas y consumo de alimentos, y después sectores turísticos menores...”, compartió López Becerra para La Razón.