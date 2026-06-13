Triunfo de México deja ganancias de 1,200 mdp

UNA FONDA dentro de la Plaza Garibaldi, durante la transmisión del partido inaugural

Este jueves 11 de junio, cuando fue realizado el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026 en el Estadio CDMX en el que México venció 2-0 a la selección de Sudáfrica, fue generada una derrama superior a los mil 200 millones de pesos en la capital del país y Zona Metropolitana, principalmente por consumo en restaurantes, hoteles, bares, transporte, comercios y souvenirs, detalló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

La confederación de cámaras comerciales estimó que la Copa del Mundo 2026 tiene la capacidad para generar, a escala nacional, hasta 65 mil millones de pesos para el sector comercial, “siempre que las oportunidades alcancen también a las MiPymes y no se concentren en grandes cadenas”, detalló en un comunicado.

En este contexto, la Concanaco Servytur reconoció el trabajo realizado durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica entre los negocios ubicados dentro la última milla, zona que la FIFA limitó alrededor del Estadio CDMX para acceso exclusivo de personas que tuvieran entradas, ya que mostraron poder de recuperación, tras las pérdidas ocasionas por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

TE RECOMENDAMOS: En abril pasado Sube número de viajeros que llegan al país

Para incentivar aún más el comercio por motivo de la justa deportiva de la que México es partícipe y sede, la confederación de cámaras comerciales prepara eventos y programas desplegados en todo el país, como Mundiales Muy Mexicanos, que realizan actividades comunitarias y dinámicas deportivas.

Además de Balones para Todas y Todos, realizado en Quintana Roo y Estado de México, durante el cual serán entregadas pelotas de futbol; así como México de Mis Sabores e Itacate, programas desarrollados actualmente en Campo Marte de la CDMX, donde se puede apreciar diversidad gastronómica, con la plusvalía que son transmitidos los partidos del Mundial.

El programa insignia de este esquema para mejorar el comercio es La Gran Escapada, Buen Fin del Turismo, campaña a realizarse del 18 al 21 de junio con la cual se espera una derrama superior a los 44 mil millones de pesos.

“Ganamos 2-0 en la cancha; ahora toca ganar en el territorio, en los negocios familiares y en las comunidades. Cuando un negocio crece, crece una familia. Cuando una comunidad avanza, avanza México”, señaló Octavio de la Torre Stéffano, presidente de Concanaco Servytur.

El organismo reconoció el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el trabajo coordinado con Altagracia Gómez y Josefina Rodríguez Zamora, “para que los grandes eventos internacionales se traduzcan en prosperidad compartida y fortalecimiento de los negocios familiares”.