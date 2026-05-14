FIFA ya controla el Estadio Banorte, le cambia el nombre y estás son las remodelaciones

Queda menos de un mes para que arranque el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, y la FIFA ya tomó posesión del Estadio Banorte de cara al partido de inauguración el próximo 11 de junio, además de que el máximo organismo del futbol ya cambió el nombre del recinto para la Copa del Mundo.

“Hoy, luego de 18 meses de remodelación, tuvo lugar de manera satisfactoria la entrega formal a FIFA del Estadio Banorte, icónico recinto que hará historia como el único, en el mundo, en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA. “El estadio, a partir de ahora y durante la Copa Mundial 2026, será conocido como ‘Estadio Ciudad de México’, por disposición de FIFA”, se puede leer en el comunicado del Estadio Banorte.

Estas son las remodelaciones que tuvo el Estadio Azteca para el Mundial 2026

El Estadio Azteca estuvo cerrado desde el 2024 para su remodelación de cara al Mundial 2026 y la organización del recinto reveló en un comunicado que ya fue entregado a la FIFA y las nuevas adecuaciones que tiene para el torneo mundialista.

Renovación de la cancha con sistema híbrido de pasto natural, succión de agua e inyección de aire.

Nuevos espacios de esparcimiento con más de 12 mil metros cuadrados y “hospitality zones”.

Nuevo sistema de audio: más de 300 bocinas nuevas

Nuevo sistema de video: 2 nuevas pantallas gigantes y más de 2 mil metros cuadrados de pantallas LED, tanto al exterior como al interior del recinto.

Conexión gratuita a internet para todos los asistentes: 40 km de fibra óptica y más de 1,000 puntos de acceso a WiFi.

Todo esto fue por petición de la FIFA, ya que los estadios deben tener ciertas zonas para poder albergar un Mundial; es por eso que se modificaron los vestidores, palcos, gradas y palco de prensa.

Listo para hacer historia rumbo al Mundial 2026. 🏟️⚽ pic.twitter.com/OSn0oTfHxH — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) May 14, 2026

El Estadio Banorte recibirá su tercer Mundial y un espectáculo de inauguración

El Estadio Banorte será el primero en el mundo en albergar tres inauguraciones de un Mundial, además de que la FIFA organizó un show previo al encuentro entre México y Sudáfrica que contará con artistas de talla mundial.

Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Alejandro Fernández, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla serán los encargados de poner el ambiente en el Coloso de Santa Úrsula 90 minutos antes del silbatazo inicial.

El Estadio Ciudad de México espera un lleno total para la inauguración del Mundial 2026 y que este compromiso sea una fiesta total para iniciar el torneo más importante del mundo.

DCO