CNTE protesta y bloquea nuevamente Paseo de la Reforma

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protesta y bloquea la circulación sobre Paseo de la Reforma, lo que afecta la vialidad en el Centro de la Ciudad de México la mañana y mediodía de este martes 16 de junio de 2026.

Antes de las 10:00 horas de este martes, un contingente proveniente de Zacatecas arribó a la Ciudad de México para engrosar las filas del magisterio disidente ante la pérdida del 90 por ciento de los integrantes del plantón este fin de semana.

“Pues venimos con todo, para la abrogación de la Ley del ISSSTE, que es nuestro principal propósito, nosotras somos de educación primaria y venimos de Fresnillo”, dijo una de las maestras.

En su camino hacia el cruce con Insurgentes y Reforma, los docentes reiteraron la demanda principal.

“¡Somos los maestros, exigiendo solución!”, dijeron.

Así, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación continúa sus protestas en la Ciudad de México y este martes 16 de junio lleva a cabo un mitin en la Torre del Caballito, por lo que autoridades capitalinas han pedido tomar precauciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que la CNTE llevará a cabo manifestaciones este martes en la zona Centro de la capital del país, como ha ocurrido en las últimas semanas, en el marco de la huelga nacional del magisterio.

10:58 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre Av. Hidalgo y la Glorieta de la Diana así como Av. Insurgentes entre Antonio Caso y la Glorieta de los Insurgentes, por manifestantes. #AlternativaVial Circuito Interior, Av.… pic.twitter.com/PcCrwAvh8j — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 16, 2026

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FGR