CNTE alista protesta en Reforma; SSC llama a ciudadanía a tomar previsiones

Bloqueo de la CNTE sobre Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito.

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa sus protestas en la Ciudad de México y este martes 16 de junio llevará a cabo un mitin en la Torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma, por lo que autoridades capitalinas han pedido tomar precauciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que la CNTE llevará a cabo manifestaciones este martes en la zona Centro de la capital del país, como ha ocurrido en las últimas semanas, en el marco de la huelga nacional del magisterio.

Integrantes de la CNTE han realizado bloqueos sobre importantes avenidas de la CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Así, de acuerdo con la SSC-CDMX, para este martes 16 de junio se prevé una manifestación en la Torre El Caballito, ubicada sobre Paseo de la Reforma 10, a las 10:00 horas.

Ahí, los integrantes de la CNTE realizarán una conferencia de prensa, la cual podría afectar el avance sobre la citada avenida.

“Realizarán una conferencia de prensa y no se descarta la afectación de la vialidad de Av. Paseo de la Reforma, como medida de protesta”, se lee en la agenda de la SSC-CDMX.

La #SSC informa:



Respecto a la movilización que se tiene prevista este día, alrededor de las 10:00 horas, en las inmediaciones de la #TorreDelCaballito y afectará la circulación vehicular en el Paseo de la #Reforma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda prevenir los… pic.twitter.com/gB19UxsIfm — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 16, 2026

Por lo anterior, la autoridad capitalina urgió a prevenir los tiempos de traslado y considerar rutas alternas como:

Circuito Interior

Eje 1

Eje 2 Norte

“La SSC se mantiene atenta al monitoreo de las movilizaciones de este día y, a través de sus canales oficiales de redes sociales del Centro de Orientación Vial [...] se informarán los posibles cambios de ruta, afectaciones y alternativas viales”, escribió la SSC-CDMX en una publicación.

#EnPortada 📰 | La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su Gobierno reciba de manera directa a la CNTE, después de que esta mantuvo su rechazo a las propuestas de la Federación para atender sus demandas. https://t.co/k3cp75FlO8 pic.twitter.com/uflDJGOdIU — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 16, 2026

En tanto, según la autoridad capitalina , durante la noche, la CNTE realizará una Asamblea Nacional Representativa al interior de su campamento, “con el fin de acordar las acciones a seguir para exigir el cumplimiento de las demandas magisteriales”.

Gobierno mantendrá diálogo con CNTE en estados

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal no recibirá de forma directa a los integrantes de la CNTE para continuar los diálogos, pero destacó que se mantendrán las mesas tripartitas en los estados.

Asimismo, destacó que en agosto se realizará una consulta con todos los profesores para definir el futuro de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).

“Lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para la problemática de los estados, pero ya el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación pueden dar más información”, dijo la mandataria federal.

Con información de Yulia Bonilla y Claudia Arellano.

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