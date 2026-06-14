CNTE anuncia paso libre en casetas de acceso a CDMX este lunes 15 de junio

Integrantes de la CNTE en protesta en la Ciudad de México.

Como parte de su jornada de protestas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) adelantó que este 15 de junio permitirá el paso libre en casetas de acceso a la Ciudad de México.

Al exigir la atención de sus demandas y el seguimiento a mesas de trabajo, la CNTE informó que la liberación de casetas se replicará en otras entidades donde se mantienen las movilizaciones.

No obstante, el magisterio disidente no precisó en qué carreteras permitirá el paso libre de automovilistas y tampoco se ha definido el horario, según los acuerdos alcanzados durante la Asamblea Nacional Representativa del pasado 13 de junio.

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Asimismo, la CNTE insiste en la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa impulsada en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Además ratificó su rechazo a las propuestas del Gobierno Federal en materia educativa y de seguridad social, y anunció que emitirá un pronunciamiento en contra de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “que falto a su palabra de atender a cada uno de los contingentes de la CNTE en mesas tripartitas con carácter resolutivo”.

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cehr