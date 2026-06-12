‘Nosotros no hemos roto el diálogo y estamos abiertos’: CNTE tras anuncio de Sheinbaum de consultar a las bases

‘Nosotros no hemos roto el diálogo y estamos abiertos’, responde CNTE a Sheinbaum sobre consulta a bases.

“Nosotros no hemos roto el diálogo, se hizo un receso de la mesa” afirmó el Secretario General de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Pedro Hernández.

Informó que el magisterio mantiene su jornada de lucha y continúa en huelga tras cumplirse 12 días de paro de labores, que comenzaron previo al inicio del Mundial 2026.

Pedro Hernández, señaló que, aunque la mesa de diálogo con las secretarías de Educación, Gobernación y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se encuentra en receso, el canal de comunicación permanece abierto para establecer compromisos concretos que solucionen las demandas de los docentes.

Hernández enfatizó que los dirigentes del movimiento actúan bajo un mandato de sus bases y no por intereses personales o privilegios particulares. En este sentido, aclaró que la representación sindical está a la espera de ser requerida para continuar con las negociaciones necesarias.

“Quedó abierta la posibilidad de comunicarnos, de llevar adelante los diálogos necesarios para establecer compromisos, para poder en esta jornada de lucha tener compromisos claros”, declaró Hernández.

Más tarde, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), canceló este viernes la mesa de negociación que sostendría con la Sección 9 de la CNTE.

Además, ocurrió después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusara que la CNTE busca regresar al pasado y que realmente quieren que el sindicato sea el que decida sobre la movilidad de las plazas de maestros.

“La CNTE lo que quiere es regresar al pasado, a que sea entre el sindicato y los gobiernos de los estados en comisiones eh este del gobierno y del sindicato, de la cúpula sindical, decidir las plazas, la movilidad y la verdad es que no estoy segura que eso quieran todas y todos los maestros porque eso se prestó a mucha corrupción”, declaró.

Por ello recalcó que la decisión del Gobierno fue acudir a una consulta directa con las y los docentes en cada una de las escuelas.

“Vamos a consultárselo a los maestros y a las maestras a ver qué dicen abajo, por las bases’. Y ellos tampoco están de acuerdo con eso”, sostuvo Claudia Sheinbaum este viernes 12 de junio.

Consulta a las bases y futuro de la movilización

Respecto a las declaraciones de la Presidenta de México, Hernández manifestó que el gremio docente aún no ha recibido un llamado formal o un comunicado directo de parte del Poder Ejecutivo.

Por ello, el dirigente hizo un llamado a la titular del Ejecutivo para que rectifique la postura oficial.

Sobre la continuidad de las manifestaciones, Hernández detalló que, además de la movilización vigente, se realizará una consulta interna para decidir si las respuestas obtenidas hasta el momento son suficientes para levantar la huelga.

“Esperamos que la presidenta rectifique. Nosotros estamos abiertos al diálogo; en el momento que se nos requiera estaremos ahí, en donde se nos requiera, para avanzar en la solución de las demandas de los trabajadores. No venimos por privilegios, no venimos por alguna cuestión personal; venimos porque es un mandato de nuestros compañeros de base que presentemos las demandas, que dialoguemos”, aseguró el dirigente.

El secretario concluyó mencionando que el futuro de la huelga, que alcanza ya 12 días, dependerá directamente de la decisión que tomen las bases magisteriales tras la consulta.

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JVR