En favor de transeúntes y comerciantes, asegura

Inician labores de limpieza de calles del Centro Histórico que desocupó la CNTE

Autoridad del Centro Histórico informó que desplegó brigadas para limpiar calles del centro Histórico que ha ido desocupando la CNTE, las cuales continuarán a medida que avance retirada

Autoridad del Centro Histórico informa que se han desplegado brigadas de limpieza en las calles que ha ido desocupando la CNTE.
Autoridad del Centro Histórico informa que se han desplegado brigadas de limpieza en las calles que ha ido desocupando la CNTE. Foto: Centro Histórico (vía Quadratin)
Por:
Arturo Meléndez

La Autoridad del Centro Histórico del Gobierno de la Ciudad de México informó este sábado que iniciaron labores de limpieza de las calles de esta zona de la capital que han ido desocupando los integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes semanas atrás instalaron un plantón en distintas vialidades.

A través de una tarjeta informativa, la Autoridad del Centro Histórico detalló que “conforme se han ido liberando diversos espacios públicos que permanecían ocupados [por la CNTE] ha comenzado de manera inmediata labores de limpieza, mantenimiento y recuperación urbana en las calles y plazas”.

Lo anterior después de que, como se reportó esta semana, los manifestantes de la CNTE retiraron algunas carpas y casas de campaña sobre algunas calles del Centro Histórico, como Tacuba, Donceles y República de Brasil.

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El retiro, según informaron a medios de comunicación los manifestantes de la CNTE, no es para terminar con la huelga, sino para reorganizarse y continuar con las actividades de protesta en la Ciudad de México y otros estados.

Sobre la limpieza de las calles, la Autoridad del Centro Histórico informó que las labores de limpieza que se han llevado a cabo a medida que se retiran los manifestantes incluyen:

  • Lavado profundo de vialidades
  • Recolección de residuos
  • Limpieza del mobiliario urbano
  • Revisión de infraestructura

La Autoridad del Centro Histórico detalló que estas labores de limpieza forman parte de una “estrategia integral para fortalecer la recuperación del Centro Histórico, una zona que diariamente recibe a miles de trabajadores, comerciantes, residentes y visitantes, y que representa uno de los principales motores económicos, culturales y turísticos de la capital del país”.

Comunicado sobre las labores de limpieza.
Comunicado sobre las labores de limpieza. ı Foto: Autoridad del Centro Histórico

Comerciantes del Centro Histórico se habían manifestado también en las calles de esta zona de la capital mexicana para exigir el retiro de los manifestantes, pues, acusaron, la presencia de los mismos no les permitía trabajar.

A propósito, la Autoridad del Centro Histórico aseguró que “la atención inmediata de los espacios liberados contribuirá a reactivar la actividad económica de los negocios establecidos en la zona, así como a preservar las condiciones de limpieza, seguridad e imagen urbana en beneficio de la ciudadanía”.

En el mismo sentido, destacó que las brigadas continuarán las labores de limpieza, a medida que los manifestantes vayan desocupando las vialidades que conforman el plantón.

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