Metro CDMX HOY 30 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 30 de julio.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 7
La línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con los reportes, el servicio se agiliza tras realizar el retiro de un tren. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “El tren lleva varios minutos detenido, entre una estación y otra”
- “Y ahora que pasa en línea 7 dirección. Rosario ya lleva el metro parado 20 min aquí en Barranca”
- “Ahora va a hacer base en San Antonio dirección el rosario cuando ya la hiciste en barranca 20 min”
- “Línea 7 llevamos más de 10 min esperando y no pasa ningún tren”
Línea 3
La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verde a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “¿Que paso en línea 3? llevamos 10 min parados en Eugenia, informen por favor"
- “Más de 10 minutos para poder llegar a La Raza desde Tlatelolco”
- “L3 dirección Universidad, llegamos a Balderas y valió, empezó a hacer base”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 9
- Línea B
- Línea 8
- Línea A
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LMCT