¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 30 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @jaanethcasas/ @julius020987
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 30 de julio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con los reportes, el servicio se agiliza tras realizar el retiro de un tren. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • “El tren lleva varios minutos detenido, entre una estación y otra”
  • “Y ahora que pasa en línea 7 dirección. Rosario ya lleva el metro parado 20 min aquí en Barranca”
  • “Ahora va a hacer base en San Antonio dirección el rosario cuando ya la hiciste en barranca 20 min”
  • “Línea 7 llevamos más de 10 min esperando y no pasa ningún tren”

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verde a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “¿Que paso en línea 3? llevamos 10 min parados en Eugenia, informen por favor"
  • “Más de 10 minutos para poder llegar a La Raza desde Tlatelolco”
  • “L3 dirección Universidad, llegamos a Balderas y valió, empezó a hacer base”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea 9
  • Línea B
  • Línea 8
  • Línea A

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LMCT

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